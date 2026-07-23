VinFast xuất khẩu lô xe thứ 38 ra thị trường quốc tế, VF 6 tiếp tục mở rộng hiện diện

Được biết, trong tổng số hơn 5.000 xe ô tô điện đến tay các thị trường châu Âu và khu vực thì có khoảng 1.500 chiếc VinFast VF 6 được sản xuất để phục vụ kế hoạch mở rộng hoạt động của Green SM tại các quốc gia châu Âu. Đây là một trong những mẫu SUV điện chiến lược của VinFast ở phân khúc B, hướng đến nhóm khách hàng đô thị với thiết kế hiện đại, khả năng vận hành linh hoạt và nhiều công nghệ thông minh.

Bên cạnh VF 6, lô xe thứ 38 còn bao gồm hơn 3.500 xe điện VinFast thuộc nhiều dòng sản phẩm, được xuất khẩu tới các thị trường Philippines và Indonesia, tiếp tục mở rộng sự hiện diện của thương hiệu tại khu vực Đông Nam Á.

Đến nay, VinFast đã có mặt tại hơn 10 thị trường quốc tế, bao gồm Mỹ, Canada, châu Âu, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và một số quốc gia Trung Đông. Việc liên tục xuất khẩu các lô xe quy mô lớn cho thấy chiến lược mở rộng thị trường của hãng đang được triển khai mạnh mẽ.

Tại Việt Nam, VinFast VF 6 cũng đang duy trì sức hút mạnh mẽ. Không chỉ là một trong những mẫu xe bán chạy của VinFast, VF 6 còn thường xuyên góp mặt trong top ô tô bán chạy nhất thị trường. Riêng tháng 6/2026, mẫu SUV điện hạng B này đạt doanh số 2.988 xe, xếp thứ 4 trong top 10 ô tô bán chạy nhất, tiếp tục khẳng định sức cạnh tranh trong phân khúc và ngày càng được người tiêu dùng đón nhận. Kết quả này góp phần củng cố vị thế của VF 6 trong danh mục sản phẩm chủ lực của VinFast, đồng thời tạo tiền đề để mẫu xe tiếp tục mở rộng hiện diện tại nhiều quốc gia trên thế giới.