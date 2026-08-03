Mercedes-AMG giới thiệu mẫu xe G63 giới hạn cho thị trường Trung Đông

Mercedes AMG G63 Mirage Edition được phát triển cho Saudi Arabia và một số thị trường Trung Đông, nổi bật với màu sơn đổi sắc theo ánh sáng, mâm AMG 22 inch màu Tech Gold và số lượng sản xuất chỉ 35 chiếc.

Mercedes vừa bổ sung vào dòng G Class một phiên bản đặc biệt mang tên Mercedes AMG G63 Mirage Edition. Mẫu xe được sản xuất giới hạn 35 chiếc, hướng đến nhóm khách hàng tại Saudi Arabia và một số thị trường Trung Đông, nơi SUV cỡ lớn từ lâu không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng về địa vị, phong cách sống và khả năng cá nhân hóa.

Mercedes AMG G63 Mirage Edition được phát triển cho Saudi Arabia.

Điểm tạo khác biệt rõ nhất của Mercedes AMG G63 Mirage Edition nằm ở lớp sơn Manufaktur Made to Measure Verde Silver Magno. Màu sơn này có khả năng thay đổi sắc độ tùy theo ánh sáng, góc quan sát và chuyển động của xe. Cách xử lý bề mặt được Mercedes ví với hiện tượng ảo ảnh trên sa mạc, một chi tiết phù hợp với bối cảnh văn hóa và địa hình của khu vực Trung Đông.

Bên cạnh màu sơn riêng, G63 Mirage Edition được trang bị bộ mâm AMG rèn 22 inch hoàn thiện màu Tech Gold. Đây là chi tiết tạo tương phản với thân xe, đồng thời nhấn mạnh tính nhận diện của phiên bản đặc biệt. Ở phía sau, ốp bánh dự phòng có dòng chữ "1 of 35", cho thấy mỗi chiếc xe thuộc một lô sản xuất rất nhỏ.

Màu sơn này có khả năng thay đổi sắc độ tùy theo ánh sáng.

Khoang nội thất dùng tông Platinum White, tạo cảm giác khác biệt so với hình ảnh gai góc quen thuộc của G Class. Tay nắm trước ghế hành khách được khắc tên Mirage Edition, đóng vai trò như chữ ký riêng của phiên bản này. Những thay đổi không làm biến dạng bản chất của G63, nhưng đủ để phân tách nó khỏi xe tiêu chuẩn trong mắt khách hàng sưu tầm.

Mercedes AMG G63 Mirage Edition không thay đổi động cơ. Xe tiếp tục dùng động cơ xăng V8, dung tích 4.0L tăng áp kép, cho công suất 585 mã lực và mô men xoắn 850 Nm. Cách làm này cho thấy mục tiêu của Mirage Edition không nằm ở việc tạo ra một chiếc G63 mạnh hơn, mà là nâng giá trị sở hữu thông qua thiết kế, vật liệu và độ hiếm.

Khoang nội thất dùng tông Platinum White, tạo cảm giác khác biệt so với hình ảnh gai góc.

Việc Mercedes chọn Trung Đông cho phiên bản này không khó hiểu. Khu vực này có nhu cầu lớn với SUV cỡ lớn, đặc biệt là những mẫu xe có khả năng vận hành đa địa hình nhưng vẫn mang tính biểu tượng trong đời sống đô thị. Từ Toyota Land Cruiser đến Mercedes G Class, nhóm xe thân vuông, gầm cao, động cơ mạnh luôn có chỗ đứng riêng tại đây.