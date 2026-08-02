Cách phân biệt dòng và các phân khúc xe ô tô đơn giản

Xem nhanh: Phân biệt các dòng xe ô tô phổ biến theo kiểu dáng thân xe Hiểu về các phân khúc xe ô tô theo kích thước và giá thành Phân biệt các dòng xe ô tô phổ biến theo kiểu dáng thân xe

Sedan

Sedan là dòng xe ô tô phổ biến nhất, đặc trưng bởi cấu trúc ba khoang riêng biệt: khoang động cơ, khoang hành khách và khoang hành lý (cốp xe). Thân xe thường thấp, mang lại sự ổn định và cảm giác lái đầm chắc, phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị và trên đường trường.

Hatchback

Hatchback là dòng xe có cấu trúc hai khoang: khoang động cơ và khoang hành khách liền với khoang hành lý. Cửa cốp sau mở lên trên, thường đi kèm với kính chắn gió, tạo không gian linh hoạt và dễ dàng chất dỡ đồ đạc.

SUV và CUV

SUV và CUV là hai dòng xe đa dụng đang rất được ưa chuộng nhờ khả năng vận hành linh hoạt và không gian rộng rãi. Cả hai đều có gầm cao, mang lại tầm nhìn tốt và khả năng vượt địa hình nhẹ.

SUV: Thường được xây dựng trên khung gầm rời (body-on-frame) tương tự xe bán tải, mang lại sự chắc chắn và khả năng off-road tốt hơn. Tuy nhiên, ngày nay nhiều SUV cũng chuyển sang khung gầm liền khối (unibody).

CUV: Được xây dựng trên khung gầm liền khối (unibody) của xe con, mang lại cảm giác lái êm ái hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn và phù hợp với đô thị hơn SUV truyền thống.

MPV (Multi-Purpose Vehicle)

MPV là dòng xe đa dụng, tập trung vào không gian nội thất rộng rãi và khả năng chở nhiều người. Chúng thường có 7 chỗ ngồi, thiết kế thực dụng và cửa trượt (đối với một số mẫu).

Pickup Truck (Xe bán tải)

Xe bán tải là sự kết hợp giữa xe con và xe tải nhỏ, với khoang cabin chở người và thùng hàng phía sau. Chúng được thiết kế để phục vụ cả mục đích cá nhân và công việc, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa hoặc đi địa hình khó.

Hiểu về các phân khúc xe ô tô theo kích thước và giá thành

Phân khúc A (Mini Car/City Car)

Đây là những mẫu xe cỡ nhỏ nhất, thường được thiết kế để di chuyển linh hoạt trong đô thị. Chúng có kích thước nhỏ gọn, động cơ dung tích thấp và giá thành phải chăng.

Phân khúc B (Subcompact Car)

Lớn hơn phân khúc A một chút, phân khúc B mang lại không gian nội thất và cốp xe rộng rãi hơn, cùng với động cơ mạnh mẽ hơn. Đây là phân khúc rất phổ biến tại Việt Nam.

Phân khúc C (Compact Car)

Phân khúc C là nơi hội tụ của nhiều mẫu xe bán chạy, cung cấp không gian rộng rãi, tiện nghi cao cấp hơn và hiệu suất vận hành tốt hơn so với phân khúc B. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình.

Phân khúc D (Mid-size Car)

Phân khúc D bao gồm các mẫu xe cỡ lớn, thường được định vị ở phân khúc cao cấp hơn, với không gian nội thất sang trọng, động cơ mạnh mẽ và nhiều công nghệ tiên tiến. Đây là lựa chọn của những người tìm kiếm sự thoải mái và đẳng cấp.

Phân khúc E/F (Luxury/Full-size Car)

Đây là các phân khúc xe hạng sang, siêu sang, với những mẫu xe có kích thước lớn nhất, trang bị công nghệ đỉnh cao, vật liệu cao cấp và động cơ mạnh mẽ vượt trội. Giá thành của những chiếc xe này thường rất cao.

Dòng xe và phân khúc xe ô tô là hai cách phân loại hoàn toàn khác nhau. Dòng xe phản ánh kiểu dáng và thiết kế, còn phân khúc thể hiện kích thước, trang bị và định vị sản phẩm. Nắm rõ các tiêu chí này sẽ giúp người dùng dễ dàng so sánh, lựa chọn mẫu xe phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính.