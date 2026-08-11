Bajaj Pulsar N160 mới gây chú ý: Giá 36,5 triệu đồng, mạnh 18,5 PS, có 4 chế độ lái

Cả hai phiên bản mô tô mới vừa trình làng đều sử dụng khung sườn dạng ống, giảm xóc sau monoshock, chiều cao yên 795 mm, khoảng sáng gầm 165 mm và bình xăng dung tích 14 lít. Hệ thống treo trước trên N160 S và N160 SS sử dụng phuộc USD đường kính 37 mm, lớn hơn loại 33 mm trên Pulsar N160 hiện tại.

Hệ thống phanh trước cũng được nâng cấp với đĩa phanh đường kính 300 mm, thay cho loại 280 mm trên N160 hiện tại. Tùy phiên bản, xe được trang bị ABS một kênh hoặc hai kênh. Bajaj cũng cung cấp các cấu hình phanh sau khác nhau, gồm phanh tang trống và phanh đĩa.

Về sức mạnh, bộ đôi naked-bike mới của Bajaj đều sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 164,5 cc, sử dụng cơ cấu phối khí SOHC 4 van. Động cơ có hệ thống làm mát bằng dầu và bướm ga điện tử Electronic Throttle Body (ETB). Công suất tối đa đạt 18,5 PS tại 9.500 vòng/phút, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 14,4 Nm tại 8.000 vòng/phút. So với động cơ 2 van trên Pulsar N160 hiện tại, động cơ mới có công suất cao hơn 2,5 PS. Động cơ cũ có công suất 16 PS và mô-men xoắn 14,65 Nm, sử dụng hệ thống làm mát bằng không khí và bướm ga cơ khí.

Theo Bajaj, N160 S và N160 SS có khả năng tăng tốc từ 0 lên 60 km/h trong 4,5 giây. Cả hai phiên bản tiếp tục sử dụng hộp số 5 cấp. Bướm ga điện tử ETB cũng cho phép Bajaj tích hợp các chế độ hỗ trợ người lái. Xe có bốn chế độ lái gồm Road, Rain, Sport và Off-road. Các chế độ này điều chỉnh phản hồi bướm ga theo điều kiện vận hành. Phiên bản cao cấp được trang bị thêm hệ thống kiểm soát lực kéo.

Bajaj đồng thời trang bị công nghệ Crawl Technology trên dòng N160 mới. Hệ thống này hỗ trợ xe di chuyển ở tốc độ thấp mà không cần người lái liên tục thao tác với tay côn, hướng đến điều kiện giao thông di chuyển chậm.

Về trang bị hiển thị, Pulsar N160 S sử dụng cụm đồng hồ LCD có kết nối Bluetooth và chức năng dẫn đường từng chặng. Trong khi đó, N160 SS được trang bị màn hình TFT 5 inch, hỗ trợ hiển thị Google Maps và kết nối Bluetooth cùng Wi-Fi. Phiên bản N160 SS còn có một số trang bị khác như tay côn và tay phanh có thể điều chỉnh, lốp sau radial, mâm hợp kim sơn màu và thiết kế đồ họa mới.

Tại thị trường Ấn Độ, Pulsar N160 S có giá 133,511 rupee (khoảng 36,5 triệu đồng) và Pulsar N160 SS có giá 142,585 rupee (khoảng 39 triệu đồng).