Subaru Forester hybrid sắp cập bến thị trường Việt Nam, trang bị AWD tiêu chuẩn

Theo thông tin từ một số đại lý, Subaru Forester hybrid nhiều khả năng sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào tháng 10/2026 với mức giá dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, phía Subaru Việt Nam hiện vẫn chưa xác nhận thời điểm mở bán cũng như giá niêm yết chính thức của mẫu xe này.

Một số tư vấn bán hàng cho biết khách hàng đặt cọc sớm có thể được ưu tiên nhận xe vào cuối năm 2026 nếu nguồn cung ổn định. Dù vậy, thời gian bàn giao thực tế vẫn sẽ phụ thuộc vào tiến độ nhập khẩu và số lượng xe được phân bổ cho từng đại lý.

Nếu được phân phối đúng kế hoạch, Forester hybrid sẽ trở thành phiên bản điện hóa đầu tiên của dòng SUV này tại Việt Nam, đồng thời mở rộng danh mục xe hybrid của Subaru trong bối cảnh phân khúc SUV cỡ C ngày càng xuất hiện nhiều lựa chọn sử dụng công nghệ hybrid.

Tại các thị trường quốc tế, Subaru Forester hybrid sử dụng động cơ boxer 2.5L 4 xi-lanh kết hợp mô-tơ điện và bộ pin lithium-ion dung lượng 1,1 kWh, sản sinh công suất kết hợp 194 mã lực. Xe đi kèm hộp số eCVT Lineartronic và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng Symmetrical AWD - một trong những đặc trưng của thương hiệu Subaru.

Theo công bố từ nhà sản xuất, mẫu SUV này tiêu thụ khoảng 6,7 lít/100 km trong điều kiện đô thị và khoảng 6,9 lít/100 km trên đường cao tốc. So với phiên bản sử dụng động cơ xăng truyền thống, hệ truyền động hybrid được kỳ vọng cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu nhưng vẫn duy trì khả năng vận hành ổn định trên nhiều điều kiện địa hình.

Về trang bị, phiên bản Subaru Forester hybrid tại một số thị trường sở hữu màn hình giải trí trung tâm kích thước 11,6 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch có tích hợp chức năng dẫn đường.

Xe cũng được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái EyeSight với nhiều tính năng an toàn như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm và khả năng nhận diện người đi bộ hoặc người đi xe đạp.

Hiện Subaru Forester đang phân phối tại Việt Nam với động cơ boxer 2.5L hút khí tự nhiên, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động S-AWD. Mẫu SUV nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản có giá niêm yết từ 1,299-1,399 tỷ đồng, cạnh tranh với các đối thủ như Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Ford Territory.

Nếu mức giá dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng trở thành hiện thực, Subaru Forester hybrid sẽ nằm trong nhóm SUV cỡ C đắt nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn sở hữu lợi thế về hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn, công nghệ an toàn và hệ truyền động hybrid mới.

Thông tin chi tiết về giá bán, phiên bản và thời điểm mở bán chính thức vẫn cần chờ Subaru Việt Nam công bố trong thời gian tới.