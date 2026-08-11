Honda ra mắt xe ga mới, trang bị vượt trội SH160i

Honda NS150XC là một mẫu tay ga đa dụng với ngoại hình góc cạnh mạnh mẽ. Phía trước xe được trang bị cụm đèn LED thiết kế hình chữ X, cùng tính năng Welcome Light khi kích hoạt hệ thống điện. Cụm đèn trước cũng tích hợp Auto-Sensing Headlight, cho phép tự động bật hoặc tắt đèn chiếu gần tùy theo điều kiện ánh sáng.

Mẫu tay ga này trang bị động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, dung tích 149,7 cc. Động cơ có đường kính xi-lanh 58,6 mm và hành trình piston 55,5 mm, tỷ số nén 12:1. Công suất tối đa đạt 11,4 kW tại 8.500 vòng/phút, tương đương khoảng 15,5 PS, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 14,4 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động CVT. Tốc độ tối đa 105 km/h, mức tiêu thụ nhiên liệu 2,35 lít/100 km.

NS150XC sử dụng khung Multi-Function được Sundiro Honda phát triển mới. Theo nhà sản xuất, bộ khung được thiết kế và thiết lập lại với quá trình phân tích bằng CAE và thử nghiệm trong điều kiện tải trọng cao. Thiết kế này hướng tới khả năng vận hành trên nhiều loại mặt đường khác nhau. Xe có chiều dài cơ sở 1.336 mm và khoảng sáng gầm 165 mm.

Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc hành trình ngược KYB với hành trình 130 mm. Phía sau là giảm xóc KYB dạng gas-charged với hành trình 110 mm. Tay lái dạng Tapered có đường kính 28,6 mm. Xe sử dụng lốp MAXXIS All-terrain. Bánh trước được trang bị lốp kích thước 110/80-14M/C 53P, trong khi bánh sau sử dụng lốp 130/70-13M/C 63P.

Hệ thống phanh của NS150XC gồm đĩa Wave kích thước 240 mm ở phía trước và 220 mm ở phía sau. Cả hai bánh đều sử dụng cùm phanh Nissin. Xe được trang bị hệ thống ABS hai kênh và Cornering ABS. Ngoài ra, xe còn sở hữu công nghệ Bosch MSC (Motorcycle Stability Control) và TCS (Traction Control System) để hỗ trợ chức năng Cornering ABS.

Về trang bị điện tử, NS150XC sử dụng hệ thống SMK Smart Keyless System, hỗ trợ mở khóa không cần sử dụng chìa khóa trực tiếp và chức năng khởi động One-Touch. Xe cũng được trang bị T-BOX Smart Connectivity, đóng vai trò kết nối các chức năng thông minh trên xe. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống camera hành trình trong đó bản STD có camera trước, còn bản PRO có cả camera trước và sau.

Kính chắn gió phía trước của NS150XC có thể điều chỉnh hai vị trí. Xe cũng được trang bị Hand Guard ở khu vực tay lái. Chiều cao yên được đặt ở mức 780 mm trên cả hai phiên bản. Yên xe thiết kế theo phong cách Sport-Style và tích hợp một phần tựa lưng nhỏ cho người lái. Cơ cấu mở yên được thiết kế với hai cấp độ để tiếp cận khoang chứa đồ bên dưới.

Khoang chứa đồ dưới yên có thể chứa một mũ bảo hiểm Full Face. Không gian này được thiết kế với các khu vực phân chia để sắp xếp vật dụng. Xe đồng thời được trang bị hệ thống sạc nhanh công suất tối đa 20W với cả cổng USB Type-A và USB Type-C. Honda NS150XC cũng có chức năng Side Stand Engine Cut-Off, tự động ngắt động cơ khi chân chống bên được hạ xuống.

Phiên bản STD có kích thước tổng thể 1.983 x 820 x 1.300 mm và trọng lượng 143 kg. Phiên bản PRO có chiều dài 2.078 mm, chiều rộng 820 mm, chiều cao 1.322 mm và trọng lượng 152 kg. Hai phiên bản có chung chiều dài cơ sở 1.336 mm, chiều cao yên 780 mm, khoảng sáng gầm 165 mm, dung tích bình xăng 8 lít và tốc độ tối đa 105 km/h.

Tại Trung Quốc, Honda NS150XC phiên bản STD có giá đề xuất 19.980 nhân dân tệ (khoảng 77,4 triệu đồng) trong khi bản PRO có giá bán 21.280 nhân dân tệ (khoảng 82,5 triệu đồng).