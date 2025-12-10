Sức mua của thị trường ô tô tăng kỷ lục, xe nhập khẩu vẫn chiếm ưu thế

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới công bố chiều nay (9/12), tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 11/2025 đạt 39.338 xe, bao gồm 28.557 xe du lịch; 10.273 xe thương mại và 488 xe chuyên dụng.

So với tháng 10, lượng bán ra thị trường của các thành viên VAMA tháng vừa qua đã tăng 4%, đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, số lượng trên vẫn giảm 11% so với tháng 11/2024.

Lượng bán ra của các thành viên VAMA trong tháng 11 vừa qua ở mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Nguồn số liệu: VAMA

Tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA năm 2025 tính đến hết tháng 11 vừa qua đạt 328.669 chiếc, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2024 (với hơn 308.000 chiếc). Trong đó, nhóm ô tô du lịch giảm nhẹ 1%; xe thương mại tăng 29% và xe chuyên dụng tăng 70% so với cùng kỳ năm 2024.

Về cơ cấu nguồn gốc xe, lượng bán ra thị trường của ô tô sản xuất lắp ráp trong nước tháng 11 đạt 18.370 chiếc, tăng 7,2% so với tháng trước. Xe nhập khẩu nguyên chiếc bán ra trong tháng vẫn ở mức cao hơn, đạt 20.968 xe, tăng 1% so với tháng 10.

Như vậy, đây là tháng thứ 9 liên tiếp các thành viên VAMA có lượng xe nhập khẩu bán ra nhiều hơn so với xe sản xuất trong nước.

Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán ra vẫn vượt trội so với xe sản xuất trong nước. Nguồn số liệu: VAMA

Cộng dồn trong 11 tháng đầu năm 2025, doanh số bán hàng của ô tô lắp ráp trong nước đạt 155.417 chiếc, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ 2024. Trong khi xe nhập khẩu nhỉnh hơn, đạt 173.252 chiếc, tăng tới 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn vào những con số trên có thể thấy khách hàng Việt đang có xu hướng mua xe nhập khẩu nhiều hơn so với xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, số liệu trên của VAMA chưa phải là số liệu bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam. Ngoài các thành viên VAMA, VinFast và Hyundai là hai hãng xe có lượng bán ra khá lớn nhưng được công bố riêng.

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 11 ước đạt 50.900 chiếc, tăng 24,1% so với tháng 10 và tăng 8,2% so với tháng 11/2024. Đây chính là kỷ lục sản xuất trong một tháng của ngành ô tô Việt Nam trong năm 2025.

Trong khi đó, tháng 11 ghi nhận ước tính có 16.256 xe được nhập về Việt Nam với tổng giá trị 456 triệu USD. Con số này giảm nhẹ 0,5% về lượng nhưng lại tăng 6,0% về giá trị so với tháng 10 (với 16.343 chiếc, trị giá 430 triệu USD).