Honda Rebel 500 2026 ra mắt, bổ sung màu mới cá tính

Phiên bản mới chủ yếu là bản cập nhật màu sắc mới trong khi các trang bị khác vẫn được giữ nguyên. Cụ thể, phiên bản ới được bổ sung thêm màu Matte Gun Powder Black Metallic, mang đến diện mạo mạnh mẽ và hiện đại, trong khi các lựa chọn màu ở phiên bản cũ vẫn được duy trì.

Rebel 500 tiếp tục sử dụng khối động cơ hai xi-lanh song song dung tích 471 cc, làm mát bằng dung dịch và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-Fi. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 45,59 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 43,3 Nm tại 6.000 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số 6 cấp cùng bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt, mang lại khả năng sang số mượt mà và ổn định hơn khi giảm số gấp.

Khung gầm của Rebel 500 được thiết kế nhằm cân bằng giữa sự ổn định và khả năng kiểm soát dễ dàng trong môi trường đô thị. Hệ thống treo trước sử dụng phuộc ống lồng dạng telescopic không điều chỉnh, trong khi phía sau là cặp giảm xóc Showa tích hợp bình khí nitơ, cho phép điều chỉnh độ preload để phù hợp với tải trọng và phong cách vận hành khác nhau. Hệ thống phanh gồm đĩa thủy lực đơn ở cả bánh trước và bánh sau, kết hợp cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh là trang bị tiêu chuẩn.

Mẫu cruiser này sử dụng bộ mâm 16 inch cho cả hai bánh, đi kèm lốp kích thước 130/90 ở phía trước và 150/80 ở phía sau. Chiều cao yên xe ở mức 690 mm, giúp Rebel 500 trở thành một trong những mẫu cruiser thân thiện với người lái nhất trong phân khúc. Trọng lượng xe được công bố ở mức 190 kg, trong khi bình nhiên liệu dung tích 11,2 lít cho phép xe đáp ứng tốt các hành trình di chuyển đường dài.

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên Rebel 500 đều sử dụng công nghệ LED nhằm nâng cao hiệu quả chiếu sáng cũng như tăng tính nhận diện thiết kế. Bảng đồng hồ của xe có dạng tròn đường kính 100 mm với màn hình LCD nền âm, hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành cần thiết như tốc độ, cấp số, quãng đường và mức tiêu thụ nhiên liệu.