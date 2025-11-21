Vừa ra mắt, Suzuki Fronx đã được giảm giá gần 50 triệu đồng

Nhiều đại lý Suzuki chính hãng trên toàn quốc đang áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt đối với Fronx, đưa giá bán của mẫu CUV cỡ A này tiến sát nhóm đối thủ như Toyota Raize, Kia Sonet hay Hyundai Venue.

Cụ thể, tại các đại lý ở khu vực phía Nam, hai phiên bản GLX và GLX Plus được giảm cao nhất, lên tới 45 triệu đồng, trong khi bản GL giảm 15 triệu đồng. Ở thị trường phía Bắc, mức ưu đãi thấp hơn đôi chút: 40 triệu đồng với GLX/GLX Plus và 10 triệu đồng với bản GL.

Suzuki Fronx đang được giảm giá 10-45 triệu đồng. (Ảnh: Đại lý)

Sau giảm giá, Suzuki Fronx GLX có giá thực tế khoảng 554 - 559 triệu đồng, bản GLX Plus còn 604 - 609 triệu đồng, trong khi Fronx GL dao động 505 - 510 triệu đồng tùy từng địa phương. Một số đại lý cũng tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ và gói phụ kiện để tăng sức hút cho xe.

Với mức giá mới, Suzuki Fronx đã tiệm cận các mẫu xe trong phân khúc CUV cỡ A như Toyota Raize (510 triệu đồng), Hyundai Venue (499 - 539 triệu đồng) và Kia Sonet (499 - 624 triệu đồng). Điều này phần nào giúp mẫu xe Nhật giảm áp lực cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh Suzuki đặt mục tiêu bán 2.500 xe Fronx trong năm 2026. Việc đại lý chủ động giảm sâu ngay giai đoạn đầu nhiều khả năng nhằm kích cầu thị trường và tạo đà tăng trưởng doanh số.

Suzuki Fronx được giới thiệu tại Việt Nam vào ngày 17/10 và nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Mẫu xe mang phong cách CUV lai coupe, với phần mui vuốt dốc về phía sau, lưới tản nhiệt lớn, đèn định vị LED đặt cao và cụm đèn pha sắp xếp theo bố cục hai tầng.

Đuôi xe nổi bật với dải đèn hậu LED kéo dài, trong khi mâm 16 inch và khoảng sáng gầm 170 mm mang lại dáng dấp khỏe khoắn, phù hợp di chuyển trong phố. Xe có tổng cộng 7 tùy chọn màu sắc, gồm cả các bản phối hai tông màu.

Khoang lái của Suzuki Fronx được thiết kế theo hướng trẻ trung, tương đồng phong cách với Swift. Bản cao cấp sử dụng màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa, nút bấm khởi động, vô-lăng bọc da tích hợp phím chức năng, trong khi bản tiêu chuẩn chỉ dùng màn hình 7 inch và chìa khóa cơ.

Nội thất Suzuki Fronx. (Ảnh: Đại lý)

Đáng chú ý, phiên bản GLX Plus được trang bị màn hình HUD và sạc không dây, hai tiện ích hiếm thấy trong phân khúc. Hàng ghế sau có cửa gió điều hòa riêng, nhỉnh hơn một số đối thủ cùng tầm giá.

Tại Việt Nam, Suzuki Fronx có hai tùy chọn động cơ. Hai bản GLX và GLX Plus sử dụng cấu hình mild-hybrid gồm động cơ xăng 1.5L kết hợp bộ phát điện tích hợp ISG và pin lithium-ion 12V, cho công suất 99 mã lực và 135 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Hệ thống hybrid nhẹ giúp xe tăng tốc mượt hơn và tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ chỉ khoảng 5,2 lít/100 km. Bản GL dùng động cơ xăng 1.5L truyền thống mạnh 103 mã lực, 138 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp.

Trang bị an toàn trên Suzuki Fronx tương đối phong phú, đặc biệt ở bản GLX Plus với gói hỗ trợ người lái ADAS gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, kiểm soát hành trình thích ứng và camera 360 độ.

Suzuki Fronx được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. (Ảnh: Đại lý)

Dù được kỳ vọng trở thành nhân tố mới của Suzuki tại phân khúc SUV đô thị cỡ A, Fronx vẫn sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh. Bên cạnh các mẫu xe xăng truyền thống, thị trường còn có sự hiện diện của VinFast VF 5 – mẫu xe đang dẫn thị phần nhờ ưu đãi miễn phí sạc đến năm 2027. Ở chiều ngược lại, nhóm SUV cỡ B như Toyota Yaris Cross cũng đang giảm giá mạnh, khiến khách hàng dễ cân nhắc nâng cấp phân khúc. Đây sẽ là thách thức lớn cho Fronx trong hành trình chinh phục thị trường Việt Nam.