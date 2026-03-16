BYD tung siêu pin Blade sạc đầy 97% chỉ trong 9 phút, chạy cả ngàn Km

Việc mua xe điện khiến nhiều người e ngại chỉ vì sợ cảnh phải ngồi chờ mòn mỏi ở trạm sạc? Khái niệm "nỗi lo hết pin" (Range Anxiety) chuẩn bị lùi vào dĩ vãng, bởi gã khổng lồ xe điện Trung Quốc BYD vừa tung ra một đòn giáng mạnh mẽ vào ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Tại sự kiện Disruptive Technology vừa diễn ra, BYD đã chính thức vén màn nền tảng pin Blade thế hệ thứ hai đi kèm hệ thống sạc siêu tốc Flash. Lần này, họ không chỉ cải tiến, mà thực sự đang xóa nhòa ranh giới về thời gian "tiếp nhiên liệu" giữa xe điện và xe xăng truyền thống.

Theo công bố từ BYD, hệ thống sạc Flash mới có thể đẩy dung lượng pin từ 10 - 70% chỉ trong vỏn vẹn 5 phút. Nếu đợi đủ 9 phút, xe sẽ sạc đầy tới mức 97% (ở nhiệt độ phòng).

Đáng kinh ngạc hơn, công nghệ này bất chấp cả những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Thử nghiệm ở môi trường âm 30 độ C (nơi các dòng pin lithium thông thường thường bị "đóng băng" hiệu năng), hệ thống vẫn có thể sạc từ 20 - 97% chỉ trong khoảng 12 phút.

Vậy vì sao hệ thống Flash lại chọn điểm dừng ở mức 97%? CEO BYD, ông Vương Truyền Phúc, lý giải rằng 3% dung lượng trống cuối cùng được cố tình giữ lại để làm "kho chứa" cho nguồn năng lượng thu hồi từ hệ thống phanh tái sinh (regenerative braking) trong quá trình xe lăn bánh.

Sạc nhanh là chưa đủ, BYD còn kéo dài sức chịu đựng của nền tảng pin mới. Theo chuẩn đo lường CLTC, nền tảng Blade thế hệ thứ hai cho phạm vi hoạt động lên tới 1.006 km sau mỗi lần sạc đầy. Con số này vượt xa mức 600 km của thế hệ tiền nhiệm.

Ngay cả khi áp dụng chuẩn EPA của Mỹ (vốn nổi tiếng khắt khe và thực tế hơn), hệ thống này vẫn hứa hẹn mang lại tầm hoạt động hơn 700Km. Với phạm vi này, kết hợp cùng thời gian sạc ngang ngửa một lần ghé trạm đổ xăng, những chuyến đi xuyên quốc gia bằng xe điện giờ đây trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tất nhiên, để phát huy tối đa sức mạnh của siêu pin này, hạ tầng trạm sạc là yếu tố cốt lõi. BYD đã tuyên bố trên X (Twitter cũ) rằng họ đặt mục tiêu phủ sóng trạm sạc Flash mới tại 20.000 địa điểm trên khắp Trung Quốc ngay trước cuối năm 2026.

Khi tầm ảnh hưởng của BYD đang không ngừng vươn vòi bạch tuộc ra toàn cầu, người dùng thế giới hoàn toàn có quyền kỳ vọng sẽ sớm được trải nghiệm công nghệ sạc "nhanh như chớp" này.