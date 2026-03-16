Yamaha Tricity 300 2026 ra mắt, trang bị túi khí an toàn như ô tô

Tricity 300 Airbag 2026 là mẫu xe ba bánh đầu tiên của thương hiệu Nhật Bản được trang bị túi khí an toàn. Hệ thống túi khí trên xe được bố trí tại khu vực phía trước bảng điều khiển, thiết kế đặc biệt nhằm bảo vệ người lái trong các tình huống va chạm trực diện. Khi hệ thống cảm biến phát hiện lực va chạm vượt ngưỡng an toàn, túi khí sẽ được kích hoạt và bung ra chỉ trong tích tắc để hấp thụ lực tác động, từ đó giảm thiểu nguy cơ chấn thương cho người điều khiển phương tiện.

Việc tích hợp túi khí trên một mẫu scooter đặt ra không ít thách thức về mặt kỹ thuật, đặc biệt là yêu cầu duy trì sự cân bằng động học của xe cũng như không làm ảnh hưởng đến không gian chứa đồ. Yamaha cho biết hệ thống đã được thiết kế với cấu trúc nhỏ gọn, độ bền cao, đồng thời tối ưu vị trí lắp đặt để không làm thay đổi đặc tính vận hành vốn có của xe.

Trước khi được thương mại hóa, hệ thống túi khí trên Tricity 300 đã trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm nghiêm ngặt, bao gồm mô phỏng tai nạn bằng máy tính, kiểm tra độ chính xác của cảm biến và các bài thử va chạm thực tế. Các thử nghiệm này nhằm đảm bảo hệ thống có thể hoạt động ổn định trong nhiều kịch bản tai nạn khác nhau, góp phần giảm thiểu rủi ro cho nhóm người tham gia giao thông bằng xe máy, vốn được đánh giá là dễ bị tổn thương hơn so với người sử dụng ô tô.

Bên cạnh công nghệ túi khí, Tricity 300 tiếp tục duy trì điểm đặc trưng của dòng xe với hệ thống Leaning Multi Wheel (LMW), cơ cấu hai bánh trước có khả năng nghiêng theo góc cua. Công nghệ này giúp tăng cường độ ổn định khi vào cua và cải thiện độ bám đường, đặc biệt trong điều kiện mặt đường ướt hoặc trơn trượt. Ngoài Tricity, Yamaha cũng ứng dụng hệ thống LMW trên mẫu mô tô thể thao độc đáo Yamaha Niken.

Ở phiên bản 2026, thiết kế của xe được tinh chỉnh nhẹ với cụm đèn pha mới mang phong cách hiện đại hơn, trong khi phần dàn áo phía trước và chắn bùn được tái tạo hình nhằm tăng tính thể thao và cải thiện hiệu quả khí động học.

Trang bị trên Tricity 300 Airbag cũng được nâng cấp theo tiêu chuẩn của một mẫu maxi-scooter cao cấp. Xe sở hữu bảng đồng hồ kết hợp màn hình TFT màu với màn hình LCD, hệ thống khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB, kiểm soát lực kéo Traction Control và hệ thống ABS khi vào cua (Cornering ABS). Ngoài ra, xe còn hỗ trợ kết nối smartphone và tích hợp hệ thống dẫn đường Garmin. Một chi tiết đáng chú ý khác là phanh tay Parking Brake – trang bị thường thấy trên ô tô – giúp việc dừng và đỗ xe trở nên thuận tiện hơn.

Về vận hành, Tricity 300 Airbag sử dụng chung khối động cơ với Yamaha XMAX 300. Đây là động cơ xi-lanh đơn SOHC dung tích 292 cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa khoảng 28 mã lực và mô-men xoắn cực đại 28,9 Nm. Tổng trọng lượng xe vào khoảng 242 kg, chiều cao yên 795 mm và bình nhiên liệu dung tích 13 lít. Hệ thống bánh xe gồm hai lốp trước kích thước 120/70-14 và lốp sau 140/70-14.

Tại thị trường Anh, Tricity 300 Airbag được bán với mức giá 8.780 bảng Anh (gần 306 triệu đồng).