Những hãng ô tô đáng tin cậy nhất năm 2026: Bất ngờ nhóm xe sang

Theo kết quả nghiên cứu độ tin cậy của ô tô mới nhất năm 2026 từ công ty phân tích dữ liệu JD Power, số chủ xe gặp sự cố sau ba năm sử dụng đã gia tăng. Trung bình toàn ngành tăng thêm hai lỗi trên mỗi 100 xe, lên mức 204 điểm PP100 (số lỗi trên 100 xe). Chỉ số càng thấp đồng nghĩa với độ tin cậy càng cao.

Lexus tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với chỉ 151 điểm PP100. Trong khi đó, toàn bộ phân khúc xe cao cấp ghi nhận mức trung bình 217 điểm PP100, tăng tám lỗi so với năm trước.

Lexus là thương hiệu xe hơi đáng tin cậy nhất năm 2026 theo JD Power.

Nhìn chung, các dòng xe cao cấp hay xe sang có tỷ lệ gặp lỗi cao hơn xe phổ thông, đồng thời khoảng cách giữa hai phân khúc này ngày càng nới rộng trong khảo sát năm 2026.

Ở nhóm xe phổ thông, Buick đạt điểm số tốt nhất với 160 điểm PP100, tiếp theo là Mini (168 điểm) và Chevrolet (178 điểm). Dù có điểm số tương đối khả quan, người dùng nhìn chung vẫn phàn nàn nhiều về khả năng kết nối với smartphone.

JD Power cho biết, các vấn đề liên quan đến kết nối điện thoại, Bluetooth, sạc không dây và ứng dụng chính hãng chiếm gần một nửa tổng số khiếu nại trong nhóm hệ thống giải trí. Ngoài ra, người dùng còn phản ánh về các lỗi ngoại thất, chẳng hạn như tiếng ồn bất thường.

Nếu xét theo mẫu xe, những cái tên được đánh giá cao trong nghiên cứu gồm Toyota Corolla, Toyota Camry, Subaru Crosstrek, Chevrolet Equinox và Ram 1500.

Top 10 thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất

Lexus – 151

Buick – 160

Mini – 168

Cadillac – 175

Chevrolet – 178

Subaru – 181

Porsche – 182

Toyota – 185

Kia – 193

Nissan – 194

Trung bình toàn ngành: 204

Theo nhận định của tạp chí Motor1, khảo sát mới nhất của JD Power cho thấy xu hướng tăng cường trang bị công nghệ không đồng nghĩa với việc trải nghiệm của người dùng được nâng cao.

Các vấn đề về kết nối, hiệu quả sạc không dây kém và tích hợp ứng dụng chưa tốt đang ngày càng nghiêm trọng, trái ngược với kỳ vọng khi công nghệ ngày càng hoàn thiện.

Điều này đặt ra câu hỏi liệu các nhà sản xuất có nên chậm lại, tập trung hoàn thiện những yếu tố cơ bản trước khi tiếp tục bổ sung thêm phần mềm thông minh cho xe hay không.