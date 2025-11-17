Bộ đôi xe Skoda Kushaq và Slavia Style giảm giá lên đến 68 triệu đồng

Thương hiệu xe châu Âu kích hoạt mùa mua sắm cuối năm với loạt ưu đãi “khủng” tháng 11 này, dành riêng cho khách hàng mua hai mẫu xe sản xuất trong nước: Skoda Kushaq và Skoda Slavia. Khách hàng mua Skoda Kushaq có quyền chọn một trong hai gói ưu đãi như sau: Gói một có mức chi phí hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100% tương đương 65 triệu đồng và kèm thêm miễn chi phí bảo dưỡng lần đầu. Ngoài ra, tất cả các phiên bản của xe đều được cập nhật gia hạn thêm gói bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000 km.

Gói tiếp theo khách hàng sẽ được linh hoạt chọn giảm 50% lệ phí trước bạn lên đến 65 triệu đồng và hưởng 0% lãi suất năm đầu khi mua xe Kushaq trị giá lên đến 68 triệu đồng. Tất cả các phiên bản của xe đều được miễn chi phí bảo dưỡng lần đầu và gia hạn thêm gói bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000 km.

Trong khi Skoda Slavia sẽ là đối thủ của Toyota Vios và Honda City. Việc đưa loạt ưu đãi hấp dẫn, giúp khách hàng Việt Nam có thêm cơ hội và khả năng tài chính để lựa chọn Skoda - dòng xe châu Âu chất lượng, bền bỉ với chi phí bảo dưỡng thân thiện.

Đối với mẫu xe Skoda Slavia, khách hàng tiếp tục nhận được mức ưu đãi như sau: ở phiên bản Slavia Style và Ambition sẽ nhận được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ tương đương 57 triệu đồng và miễn phí bảo dưỡng lần đầu kèm theo gia hạn bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000km. Riêng bản Ambition nhận thêm được một năm bảo hiểm vật chất.

Skoda Kushaq trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.0L TSI Turbo.

Mua xe Skoda Kushaq khách hàng được chọn một trong hai gói ưu đãi.

Skoda Kushaq và Skoda Slavia sở hữu hệ khung gầm MQB và động cơ xăng, dung tích 1.0L TSI Turbo của Volkswagen, xe nổi tiếng vận hành mạnh mẽ, chắc chắn, an toàn hàng đầu phân khúc. Skoda Kushaq cạnh tranh với Mitsubishi Xforce, Kia Seltos, Toyota Yaris Cross, và Honda HR-V.

Ngoài ra, tất cả những mẫu xe Skoda sản xuất trong nước sẽ được gia hạn gói bảo hành lên đến 8 năm (hoặc 120.000km, tùy điều kiện nào đến trước), áp dụng cho toàn bộ các khách hàng đã mua xe từ tháng 7/2025 và khách hàng mua xe mới từ tháng 11/2025. Skoda Việt Nam đang mang đến cơ hội sở hữu xe châu Âu chất lượng cao, chi phí phù hợp cho người Việt.

Skoda Slavia sở hữu hệ khung gầm MQB.

Bên cạnh các gói ưu đãi giá bán đặc biệt, Skoda Việt Nam hứa hẹn khuấy động thị trường cuối năm với chương trình đặc biệt kéo dài trong suốt tháng 11/2025. Cụ thể, chương trình diễn ra từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 21/11/2025. Và đợt hai từ ngày 22/11/2025 đến hết ngày 30/11/2025.