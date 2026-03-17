Xe ga mới trang bị full option, thách thức "vua tay ga" Honda

Tham gia vào phân khúc xe ga đa dụng, QJMotor Fort 180 Adventure 2026 gây ấn tượng với thiết kế góc cạnh và dáng cao, đem tới tư thế lái thoải mái trên những cung đường dài. Xe được trang bị kính chắn gió cao và có thể chỉnh điện hai cấp độ, cùng với đó là bộ lốp đa dụng giúp tăng cường tính thực dụng khi di chuyển trên những địa hình offroad nhẹ.

Xe sở hữu đèn pha sử dụng công nghệ projector LED với tạo hình hiện đại, trong khi giá chở đồ phía sau được thiết kế theo hướng thực dụng, thuận tiện cho việc lắp thùng hoặc chằng buộc hành lý. Đáng chú ý, hệ thống treo trước của xe sử dụng phuộc Upside Down giúp tăng độ ổn định khi phanh gấp và cải thiện khả năng kiểm soát khi di chuyển trên mặt đường kém bằng phẳng.

Fort 180 Adventure cũng được trang bị hệ thống phanh ABS hai kênh, giúp nâng cao độ an toàn khi phanh gấp trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau. Ngoài ra, hệ thống Traction Control hỗ trợ kiểm soát độ bám bánh sau, hạn chế hiện tượng trượt bánh khi tăng tốc trên mặt đường trơn trượt. Mẫu tay ga này cũng được trang bị khóa thông minh Smart Key và cổng sạc USB, đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị di động trong quá trình di chuyển.

Dù vậy, một số trang bị vẫn được giữ ở mức cơ bản nhằm tối ưu chi phí sản xuất. Bảng đồng hồ của xe sử dụng màn hình LCD truyền thống thay vì màn hình TFT hiện đại, đồng thời chưa tích hợp khả năng kết nối smartphone. Hệ thống treo sau cũng là dạng giảm xóc đôi tiêu chuẩn và không có bình dầu rời.

Về sức mạnh, Fort 180 Adventure sử dụng động cơ dung tích 175 cc, cấu hình xi-lanh đơn SOHC 4 van, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này cho công suất tối đa khoảng 17,7 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 15,2 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động CVT, mang lại đặc tính vận hành mượt mà, dễ kiểm soát trong môi trường đô thị đồng thời vẫn đủ khả năng đáp ứng các hành trình tầm trung.

Xe có chiều dài tổng thể 1.975 mm, chiều rộng 780 mm và chiều cao 1.345 mm, cùng trục cơ sở 1.380 mm. Chiều cao yên ở mức 780 mm giúp xe phù hợp với thể trạng người châu Á, trong khi khoảng sáng gầm 165 mm mang lại khả năng vượt chướng ngại tốt. Trọng lượng xe khoảng 145 kg, kết hợp với bình nhiên liệu dung tích 8 lít, cho phép xe đáp ứng tương đối tốt các hành trình di chuyển dài trong phân khúc.

Tại Indonesia, QJMotor Fort 180 Adventure 2026 được phân phối với hai phiên bản gồm bản CBS và bản ABS. Mức giá khởi điểm khoảng 33,99 triệu rupiah (53 triệu đồng) cho bản CBS và 36,99 triệu rupiah (57,2 triệu đồng) cho bản ABS.