Xung đột ở Iran khiến ngành ô tô toàn cầu chao đảo vì giá dầu và chuỗi cung ứng

Giá dầu tăng có thể khiến chi phí sản xuất ô tô leo thang

Những diễn biến căng thẳng của xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tại Trung Đông đang khiến thị trường năng lượng toàn cầu trở nên bất ổn, đặc biệt là khi khu vực này giữ vai trò quan trọng trong nguồn cung dầu mỏ. Trong đó, eo biển Hormuz được xem là một trong những tuyến vận chuyển dầu thô quan trọng nhất thế giới khi khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu phải đi qua khu vực này.

Nếu xung đột leo thang và hoạt động vận tải tại đây bị gián đoạn, giá dầu có thể tăng mạnh. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến ngành ô tô khi chi phí năng lượng cho các nhà máy sản xuất, vận chuyển linh kiện và phân phối xe thành phẩm đều tăng lên.

Các nhà phân tích cho rằng giá dầu cao không chỉ khiến chi phí sản xuất xe tăng mà còn có thể ảnh hưởng tới nhu cầu thị trường. Khi chi phí nhiên liệu tăng, người tiêu dùng có xu hướng thận trọng hơn trong việc mua xe mới, đặc biệt là các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong.

Chuỗi cung ứng và vận chuyển toàn cầu đứng trước nguy cơ gián đoạn

Bên cạnh yếu tố năng lượng, xung đột tại Trung Đông còn có thể làm gián đoạn các tuyến vận tải biển quan trọng. Các tuyến hàng hải quan trọng ở vùng Vịnh đang gặp phải tình trạng chậm trễ, phí bảo hiểm cao và gián đoạn định kỳ do rủi ro an ninh. Đối với các nhà sản xuất ô tô châu Á xuất khẩu với số lượng lớn sang Trung Đông, điều này đặt ra những thách thức thực sự về mặt hoạt động. Nếu các tàu hàng phải thay đổi lộ trình hoặc hạn chế đi qua khu vực có nguy cơ cao, thời gian vận chuyển linh kiện và xe thành phẩm sẽ kéo dài, đồng thời chi phí logistics cũng tăng đáng kể.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với ngành ô tô vốn phụ thuộc mạnh vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều hãng xe sử dụng linh kiện được sản xuất tại nhiều quốc gia khác nhau trước khi lắp ráp hoàn chỉnh tại các nhà máy. Chỉ cần một mắt xích bị gián đoạn cũng có thể khiến toàn bộ kế hoạch sản xuất bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, Trung Đông cũng là một thị trường xuất khẩu quan trọng đối với nhiều nhà sản xuất ô tô từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu. Nếu tình hình an ninh tại khu vực trở nên bất ổn, nhu cầu xe mới cũng có thể suy giảm, buộc các hãng xe phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

Ngành ô tô toàn cầu có thể đối mặt thêm một cú sốc mới

Sau giai đoạn khó khăn vì đại dịch, thiếu chip bán dẫn và gián đoạn logistics trong những năm gần đây, ngành ô tô toàn cầu vừa mới bắt đầu ổn định trở lại. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị mới tại Trung Đông có nguy cơ tạo ra một làn sóng bất ổn khác.

Nếu xung đột kéo dài, các hãng xe có thể phải đối mặt với sự kết hợp của nhiều yếu tố tiêu cực như chi phí sản xuất tăng, chuỗi cung ứng chậm trễ và nhu cầu thị trường suy yếu. Trong bối cảnh đó, ngành công nghiệp ô tô có thể tiếp tục phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất cũng như chiến lược kinh doanh để thích ứng với những biến động mới của kinh tế toàn cầu.