Cận cảnh món trang sức xe cổ của LV có giá như siêu xe

Trong thế giới xa xỉ, không phải món đồ nào cũng cần thiết, nhưng tất cả đều phải gây ấn tượng. Và mới đây, hãng đã quyết định biến cảm hứng automotive thành một chiếc đồng hồ để bàn Camionnette – tác phẩm mới nhất từ La Fabrique du Temps LV cùng L’Epée 1839.

LV Camionnette là một chiếc đồng hồ để bàn mô phỏng lại hình dáng chiếc xe giao hàng thập niên 1920, nơi lịch sử du hành và di sản thương hiệu gặp gỡ sự tinh xảo của chế tác Thụy Sĩ. Nếu những chiếc đồng hồ lấy cảm hứng từ xe hơi thường gắn trên cổ tay, Camionnette chọn vị trí khác như trên bàn làm việc, kệ sách, hoặc góc phòng riêng dành cho tinh hoa.

Thiết kế gợi nhớ những mẫu van cổ từng chở rương hãng đi khắp nước Pháp, một hình ảnh vừa cổ điển, vừa mang tinh thần phiêu du, rất phù hợp với những ai trân trọng lịch sử và câu chuyện đằng sau mỗi vật phẩm

Chiếc Camionnette được hoàn thiện bằng Thân mạ vàng với 1.695 viên kim cương tổng 41,44 carat tỉ mỉ gắn thủ công. Sapphire đỏ – cam tinh tế ở vị trí đèn hậu. Và nổi bật nhất: viên kim cương LV Monogram 0,51 carat đặt ngay trên lưới tản nhiệt như một biểu tượng quyền lực. Chiếc đồng hồ để bàn có tổng trọng lượng 7 kg tạo cảm giác một món đồ “đáng giá” đặt ngay trung tâm không gian sống.

Bên dưới “nắp capo” là trái tim cơ khí Calibre MV.7417/101, lên cót tay với dự trữ năng lượng 8 ngày, một chi tiết khiến Camionnette không chỉ đẹp mà còn có hồn. Chìa khóa lên cót được thiết kế như tay quay cổ điển, cất gọn trong chiếc rương hãng mini đặt ở thùng sau được làm từ canvas Monogram nguyên bản, gỗ và đồng thau, gợi nhớ di sản du lịch của nhà mốt.

Phiên bản Edition Limitee gây choáng với mức giá 650.000 Euro tương đương 20 tỷ đồng và chỉ có 15 chiếc trên toàn thế giới, con số đủ để đặt cạnh giá của nhiều siêu xe hạng sang. Nhưng đây không đơn thuần là một chiếc đồng hồ: đó là một tác phẩm nghệ thuật, một biểu tượng phong cách sống.

Bên cạnh phiên bản dành riêng cho giới siêu giàu, hãng cũng giới thiệu bản tiêu chuẩn của Camionnette với giá 68.000 Euro tương đương 2 tỷ đồng. Giữ nguyên cảm hứng thiết kế và cơ chế hiển thị thời gian, phiên bản này thay vật liệu xa xỉ bằng thân nhôm – thép, hoàn thiện trong tông saffron và xanh lam, gợi nhớ về bảng màu truyền thống của thương hiệu.