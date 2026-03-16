Người dùng đánh giá xe Toyota Innova Cross HEV sau thời gian sử dụng

Sau khi sở hữu 2 chiếc Toyota, một người dùng lâu năm đã quyết định chọn Innova Cross Hybrid là mẫu xe tiếp theo để đồng hành cùng gia đình mình. Chiếc Innova Cross HEV trong bài viết thuộc sở hữu của anh Nguyễn Nam là một người lâu năm trên cộng động sở hữu xe Innova Cross và có kinh nghiệm chạy xe hơn 20 năm hiện đang sinh sống tại TP. HCM.

Anh Nam cho biết, chạy qua mấy đời xe đều là Toyota nên quyết định tiếp tục gắn bó với hãng xe Nhật này. Còn vì sao anh lại chọn Innova Cross Hybrid và đánh giá thế nào sau thời gian sử dụng.

Cơ duyên nào để anh quyết định chọn chiếc Innova Cross HEV?​

Trước khi quyết định mua Innova Cross Hybrid mình có sở hữu một chiếc Toyota Previa và đã những chuyến đi dài từ năm 2019. Mình chạy chiếc Previa đúng 10 năm, mua nó vào năm 2014, cũng là chiếc xe mình gắn bó lâu nhất, dành rất nhiều tình cảm nhất.

Chiếc xe Previa cũ mình mua từ 2014, sản xuất năm 1994, mà vào tháng 7 năm nay mình bán xe thì tuổi đời của nó cũng chạm mốc 30 năm. Nhưng chiếc xe chạy vẫn rất tốt, không hỏng vặt, lâu lâu cần thay này thay kia mình sẽ lên ebay đặt về rồi tự mày mò thay. Máy của nó vẫn còn nguyên.

Thứ hai, năm 1997 mình cũng chạy chiếc Toyota Crown, sau đó là chiếc Previa, đều đến từ hãng Toyota nên mình khá có cảm tình và an tâm vào hãng nên lần này vẫn quyết định chọn một chiếc xe đến từ hãng Toyota mà không nghĩ nhiều.

May sao trước khi mua xe đang phân vân nên mua xe nào thì bên Cộng Đồng Xe Xanh có tổ chức offline, nên mới có cơ hội được tìm hiểu, biết thêm về dòng xe hybrid này đang là xu thế mới trên thế giới, giảm ô nhiễm môi trường, ngoài ra cũng nghe rằng xe tiết kiệm xăng nên mình đã quyết định chọn dòng Hybrid.

Với bản thân mình, chạy chiếc Previa chục năm rộng rãi quen rồi lần này mua xe vẫn nhắm tới xe 7 chỗ cho rộng rãi, đi đâu xa cũng có đủ không gian cho cả gia đình. Từ đó mình nhắm đến Toyota Innova Cross, qua showroom nghe sale tư vấn thêm về xe thì quyết định chọn Innova Cross bản Hybrid luôn.

Trước khi quyết định cọc Innova Cross HEV, anh có ý định sẽ xem thử chiếc xe nào khác không?​

Như đã nói mình chạy chiếc Previa 10 năm, trước đó chiếc Toyota Crown cũng mấy năm. Trong quá trình chạy 2 chiếc đó không có gì làm mình phật lòng về xe. Vì đã an tâm với hãng, các đời xe trước của Innova mình chạy rất nhiều nên lần này mua xe mới nhắm đến Innova Cross Hev luôn không nghĩ tới các hãng khác, nó phù hợp điều kiện của gia đình mình, xe phổ thông lại mới ra đời mới, mình là dân lao động bình thường thì chiếc xe không đắt không rẻ thế này là phù hợp.

Anh mua Innova mới bao lâu rồi? Đã chạy được bao nhiêu km?​

Mình mua mới khoảng 3 tháng. Quyết định chốt xe và cọc vào tháng 5, tới cuối tháng 7 thì bán xe cũ, đầu tháng 8 thì chiếc này về. Như vậy là cọc khoảng 3 tháng là có xe. Hiện nay odo của xe vừa qua mức gần 10.000km. Lúc mua thì chiếc này hãng niêm yết giá 990 triệu, xe mình tổng chi phí lăn bánh là 1 tỷ 165 triệu.

Xe này bác Nam là người cầm lái chính và dùng đi phố hay đường trường nhiều hơn?​

Mua chiếc này thì mình là người lái xe chủ yếu, có em trai mình nữa nhưng bạn ấy lấy bằng chưa lâu nên chưa cứng tay, vợ mình không có bằng lái nên gần như là mình chạy toàn thời gian. Từ lúc mua xe tới nay khoảng 80% là chạy đường trường.

Chạy 5 tháng mới 10.000km thì cũng biết mình chạy thế nào. Chỉ khi có việc, hoặc đi du lịch thì mình mới chạy, bình thường trong nội thành do gần nên toàn lôi xe máy ra chạy cho nhanh. Mình đã có mấy chuyến chạy đường xa ra Phú Yên, Quy Nhơn, vài lần ra Nha Trang, Buôn Ma Thuột và Đà Lạt.

Anh đánh giá nội thất, độ rộng rãi của Innova Cross như thế nào?​

Innova đời mới này có chiều dài là hơn 4m7, mình từng chở 7 người lớn trên chiếc này đi chơi xa. Các hàng ghế sau người ngồi đều không phàn nàn gì, chỉ một vấn đề là thấy cốp hơi bé. Có lẽ hàng 3 làm để cho người để chân thoải mái nên diện tích cốp thu nhỏ, nếu đi nhiều người mang ba lô thì ổn.

Còn cốp chỉ để được khoảng 2 chiếc va li tầm trung, nếu nhiều va li hơn thì sẽ không đủ chỗ. Còn lại ghế, ngồi, độ ngả lưng,... này nọ thì khiến người nhà và bản thân mình cũng ưng ý. Rộng rãi, để chân cũng thoải mái, kể cả hàng 3.

Anh có nhận xét gì về khả năng vận hành, tiết kiệm nhiên liệu của xe Innova HEV không?​

Mấy anh trên cộng đồng chắc cũng biết hybrid đi tối ưu nhất là trong phố, mà xe mình lại chủ yếu chạy đường trường thì xăng này nọ không tối ưu lắm. Tổng thể mình đi đường trường nhiều và một ít đường phố thì đồng hồ báo 6,1l/100km.

Tiết kiệm thì đương nhiên tiết kiệm hơn xe cũ rất nhiều, nhưng nghe bảo là mức này vẫn cao hơn mức hybrid khi đi phố. Còn về vận hành, đời mới Innova là máy của xe Camry nên không có gì phải phàn nàn về máy nó cả, xe khỏe, lên ga thoải mái dù tải trọng 7 người lớn. Ngày trước chạy xe cũ khi nhấn ga tăng tốc đột ngột là người có dính ghế ngay vì xe vọt lên. Nhưng chiếc này khi mình đạp ga nó lướt, không có cảm thấy giật, chắc đó là công nghệ mới, đi đường dài đỡ mỏi (cười).

Được cái là đi chiếc này, mình lái liên tục và người nhà ngồi trên xe liên tục mấy tiếng, khi xuống xe không hề mỏi hay mệt. Mình từng chạy xe ra tới Phú Yên, dừng lại ăn trưa ở Ninh Thuận, rồi đạp tiếp buổi chiều ra tới Phú Yên vẫn thoải mái, một phần có công nghệ hỗ trợ người lái nhàn hơn, ngày trước từng chạy chiếc Innova 2019 cũng đi cung đường này tới nơi thì khá đuối.

Anh có đánh giá trang bị an toàn của xe thế nào khi đi đường trường không?​

Nói ra không biết có bị anh em cười không, lúc đầu khi chạy trên cao tốc hoặc đi đường trường thì có nhiêu công nghệ của trang bị an toàn mình mở hết, lúc đầu thấy hơi nhức đầu vì nó hay báo. Nhưng đi đường trường khi bật thì nó có nhiều cái lợi, ngày xưa chạy xe cũ chỉ có cruise control thôi.

Còn chiếc này nhiều công nghệ mới, mình thích nhất là kiểm soát hành trình thích ứng, nếu xe mình đang chạy 80km/h, xe trước chạy 60km/h thì xe mình cũng tự động giảm tốc xuống để giữ khoảng cách với xe trước. Xe mình giờ vẫn nguyên zin, không độ thêm gì, có đèn pha LED mình cũng không phải lo gì khi đi đêm. Đèn đóm về đêm thì vẫn đủ dùng chứ không yếu. Những trang bị khác đều ổn, vẫn chưa trải nghiệm đủ, để sắp tới đi nhiều mình sẽ trải nghiệm thêm.

Đã chạy xe xăng mấy chục năm, bây giờ đổi sang xe Hybrid, anh có cảm nhận điều gì khác ở khâu bảo dưỡng hay di chuyển trên đường không?​

Về vận hành thì công nhận khi chạy trong phố xe khá êm do chạy động cơ điện là chủ yếu. Khi ra cao tốc lên tốc độ cao thì máy xăng bắt đầu hoạt động nhiều hơn thì lúc này nghe được tiếng máy. Thay đổi lớn nhất chắc là cách lái xe của mình, bình thường mình hay quen chạy chế độ Sport, nhưng anh em khuyên là nên chạy chế độ Eco để tốt cho pin, nên dạo này cũng đổi chế độ chạy cho quen.

Bảo dưỡng thì hiện giờ chưa có gì khác, hôm 1.000km mình vào hãng để thay nhớt thôi, còn không có gì phát sinh. Nhiều anh em khác chạy xe hybrid cũng chia sẻ là bảo dưỡng xe hybrid không có gì quá khác biệt nên an tâm.

Nhưng có 1 điều mình thắc mắc mà cũng muốn anh em cho lời khuyên, theo như nhiều người chạy xe hybrid chia sẻ là xe hybrid nên đổ loại nhớt riêng biệt. Khi tra google thì họ khuyên là nên đổ loại 0w16 hoặc 0w20 nhưng mình thấy nhớt 0w16 thì khá loãng. Vào hãng thì họ bảo đổ w30, chờ anh em trong cộng đồng ai đang dùng xe hybrid cho mình lời khuyên về vấn đề này.

Đánh giá tổng thể chiếc xe anh sẽ cho chiếc xe mấy điểm? Nếu được chọn lại anh có chọn Innova Cross Hev không?​

Nếu chấm điểm xe thì chắc mình sẽ không chấm vì mới chạy xe vài tháng và cảm nhận đủ nhiều. Nhưng tới hiện tại thì chiếc xe cơ bản đáp ứng được yêu cầu của mình và gia đình về phục vụ nhu cầu, tiết kiệm, máy khỏe, rộng rãi.

Nhưng có một thứ làm mình không ưng ý đó là lên cao tốc khi chạy tốc độ khoảng 100km/h sẽ nghe tiếng máy vọng vào, do lúc đó máy xăng sẽ hoạt động, máy để ngay đầu xe nên âm thanh người lái sẽ nghe rõ. Nếu được chọn lại chắc mình vẫn chọn Toyota Innova Cross Hybrid nhé. Mặc dù khoang để hành lý nhỏ quá, nếu đi du lịch đủ 7 người thì không để được vali. Nhưng chiếc xe vẫn đáp ứng được nhu cầu của gia đình.