Audi gia nhập đường đua giảm giá, ưu đãi gần 380 triệu đồng cho xe đời mới

Trong cuộc đua giảm giá sôi động giữa các thương hiệu xe sang Đức, Audi Việt Nam vừa tung chương trình khuyến mãi quy mô toàn quốc, áp dụng từ tháng 11 đến hết tháng 12/2025.

Khác với Mercedes-Benz và BMW vẫn còn lượng xe sản xuất từ năm 2023, Audi chỉ triển khai khuyến mãi cho các mẫu đời 2024–2025. Trong đó, xe đời 2024 được giảm giá trực tiếp kết hợp hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, giúp tổng mức ưu đãi có thể vượt 300 triệu đồng tùy phiên bản. Các mẫu 2025 (xuất xưởng giai đoạn 2024–2025) được giảm trực tiếp đến 100 triệu đồng.

Dòng xe Giá niêm yết Mức giảm tối đa Audi A4 1,690 tỷ 154,5 triệu Audi A6 2,299 tỷ 315 triệu Audi Q2 2,590 tỷ 129,5 triệu Audi Q3 1,890 tỷ 203 triệu Audi Q5 2,390 tỷ 319,5 triệu Audi Q7 3,540 tỷ 377 triệu Audi Q8 4,200 tỷ 310 triệu

(đơn vị: VND)

Phần lớn các mẫu nằm trong danh sách giảm giá là SUV, nhóm sản phẩm đang chiếm ưu thế doanh số của Audi tại Việt Nam.

Audi A6

Audi A6 phiên bản mới tại Việt Nam sở hữu gói thể thao S line, mâm hợp kim 19 inch 5 chấu kép và cụm đèn chiếu sáng ma trận thông minh. Khoang nội thất trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số Virtual Cockpit Plus 12,3 inch, kết hợp hai màn hình trung tâm 10,1 inch và 8,6 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto. Xe có ghế chỉnh điện nhớ vị trí, điều hòa 4 vùng độc lập, rèm che nắng hàng ghế sau và loạt tính năng an toàn chủ động như cảnh báo lệch làn, camera 360 độ và ga tự động giới hạn tốc độ.

Cung cấp sức mạnh cho Audi A6 là khối động cơ mild-hybrid 2.0L, công suất 190 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm, hộp số tự động 7 cấp S tronic và dẫn động cầu trước.

Audi Q5

Audi Q5 mới mang gói ngoại thất thể thao Black Edition với các chi tiết sơn đen như lưới tản nhiệt, viền cửa sổ, giá nóc và logo. Xe trang bị mâm 19 inch, đèn LED ma trận và được phân phối với hai kiểu dáng: SUV truyền thống và coupe SUV.

Bên trong, Audi Q5 có màn hình trung tâm 10,1 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số Virtual Cockpit Plus, màn hình hiển thị trên kính lái HUD và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 3D 19 loa.

Xe dùng động cơ mild-hybrid 2.0L, cho công suất 245 mã lực, kết hợp hộp số tự động 7 cấp S tronic và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian quattro.

Audi Q7

Mẫu SUV cỡ lớn Q7 tại Việt Nam được trang bị mâm 20 inch, đèn chiếu sáng LED Matrix và gói ngoại thất Black Edition ở bản S line. Nội thất gồm màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống âm thanh 3D Bang & Olufsen 19 loa, HUD, cùng gói an toàn chủ động Audi Pre Sense Basic. Xe còn có cảnh báo lệch làn, hỗ trợ phanh ngừa va chạm, camera 360 độ và vô-lăng D-cut thể thao.

Dưới nắp capo Audi Q7 là động cơ tăng áp 2.0L, công suất 252 mã lực, mô-men xoắn 370 Nm, hộp số tự động 8 cấp Tiptronic và hệ dẫn động quattro.

Audi Q8

Mẫu SUV đầu bảng của Audi gây ấn tượng với gói thể thao S line, lưới tản nhiệt khung đơn họa tiết ngũ giác, các chi tiết đen bóng và mâm đa chấu 21 inch. Khoang cabin cao cấp với ba màn hình cảm ứng, vô-lăng bọc da ba chấu, ghế chỉnh điện nhớ vị trí, điều hòa 4 vùng độc lập và dàn âm thanh 3D Bang & Olufsen 17 loa. Xe còn có HUD, sạc không dây, cổng USB-C, camera 360 độ, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ đỗ xe tự động.

Audi Q8 sử dụng động cơ V6 3.0L tăng áp, cho công suất 340 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp Tiptronic và hệ dẫn động quattro.

Chương trình giảm giá cuối năm giúp loạt xe Audi đời mới có mức giá cạnh tranh hơn, đặc biệt trong phân khúc SUV hạng sang, nơi BMW và Mercedes-Benz cũng đang tung nhiều ưu đãi lớn. Việc chỉ áp dụng cho xe đời 2024–2025 cho thấy chiến lược của Audi tập trung vào sản phẩm mới, thay vì xả hàng tồn, nhằm củng cố hình ảnh cao cấp và hiện đại của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Ảnh: Đại lý