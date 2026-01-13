Sedan hạng B dưới 600 triệu khởi sắc những tháng cuối năm, xe Hàn hụt hơi

Nhờ sức mua phục hồi cùng loạt chương trình giảm giá sâu từ các hãng, lượng tiêu thụ sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu tại Việt Nam trong tháng 11/2025 đã ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ đầu năm. Trong số này, Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu phân khúc, còn Honda City duy trì áp lực bám đuổi sát sao.

Toyota Vios tiếp tục thống trị doanh số sedan hạng B.

Hàng loạt mẫu xe được điều chỉnh giá bán xuống thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đầu năm, kết hợp xu hướng mua sắm tăng dần về cuối năm đã tạo lực đẩy cho doanh số sedan hạng B. Cuộc cạnh tranh trong phân khúc này chủ yếu xoay quanh các thương hiệu Nhật, khi xe Hàn cho thấy dấu hiệu giảm dần sức hút và thị phần.

Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, trong tháng 11/2025, người tiêu dùng Việt Nam mua tổng cộng 4.507 xe sedan hạng B. Con số này tăng 556 xe, tương đương mức tăng 12,3% so với tháng trước. Đây cũng là tháng có lượng xe bán ra cao nhất của phân khúc kể từ đầu năm 2025, đồng thời đánh dấu tháng tăng trưởng thứ ba liên tiếp.

Đà tăng trưởng phản ánh sự cải thiện rõ rệt của sức mua trên thị trường ô tô, vốn chịu ảnh hưởng kéo dài từ bối cảnh kinh tế khó khăn. Bên cạnh yếu tố nhu cầu, các chương trình ưu đãi được xem là động lực quan trọng. Nhiều mẫu sedan hạng B như Toyota Vios, Honda City hay Mitsubishi Attrage được áp dụng ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ giúp người mua tiết kiệm hơn 50 triệu đồng.

Honda City cũng rất nỗ lực bám theo.

Việc các hãng mạnh tay khuyến mãi khiến mặt bằng giá sedan hạng B hiện thấp hơn khoảng 10% so với đầu năm. Giá bán thực tế hấp dẫn hơn đã góp phần kéo khách hàng quay trở lại phân khúc vốn từng giữ vai trò chủ lực tại thị trường ô tô Việt Nam.

Sự ưu ái của người tiêu dùng với sedan Nhật

Trong cuộc đua doanh số, Toyota Vios tiếp tục giữ vị trí số một với 1.554 xe bán ra trong tháng 11/2025, tăng 152 xe so với tháng trước đó. Mẫu sedan cỡ nhỏ của Toyota vẫn duy trì lợi thế nhờ thương hiệu quen thuộc, chi phí sử dụng thấp và mạng lưới đại lý rộng khắp.

Xếp ngay sau là Honda City với 1.550 xe, chỉ kém Vios 4 xe. So với tháng trước đó, doanh số City tăng 263 xe, mức tăng cao nhất phân khúc trong tháng 11/2025. Kết quả này giúp City tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng với đối thủ đồng hương trong giai đoạn cuối năm.

Hyundai Accent cũng tăng trưởng, nhưng con số khá thấp.

Hyundai Accent đứng thứ ba với 656 xe bán ra, tăng nhẹ 47 xe so với tháng 10. Dù vẫn giữ được vị trí trong nhóm đầu, sức hút của Accent đã suy giảm so với trước, đặc biệt kể từ khi chuyển sang thế hệ mới. Nhiều ý kiến cho rằng phiên bản hiện hành có cải thiện về động cơ, hộp số và trang bị, nhưng thiết kế chưa tạo được sự đồng thuận như thế hệ trước.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mazda2 với 591 xe, Mitsubishi Attrage đạt 123 xe và KIA Soluto bán 33 xe. Trong nhóm này, Attrage là mẫu xe duy nhất ghi nhận doanh số giảm so với tháng trước, trong khi các mẫu còn lại vẫn duy trì xu hướng tăng.

Cộng dồn 11 tháng của năm 2025, tổng doanh số sedan hạng B dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 33.558 xe, giảm 8.258 xe, tương đương 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số cho thấy dù thị trường đang hồi phục, phân khúc sedan hạng B vẫn cần thêm thời gian để lấy lại đà tăng trưởng như giai đoạn trước.