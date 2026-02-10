Thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 ghi nhận mức doanh số kỷ lục với hơn 604.000 xe được bán ra, tăng 22% so với năm 2024, vượt qua kỷ lục năm 2022. VinFast dẫn đầu tuyệt đối với 175.099 xe điện bàn giao, theo sau là Toyota và các hãng xe khác. Đây là năm đánh dấu sự bứt phá của xe điện và sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường.

Trong bối cảnh SUV và crossover ngày càng chiếm ưu thế, nhóm sedan vẫn ghi nhận sức tiêu thụ ổn định, đặc biệt ở các phân khúc phổ thông và trung cấp.

Dẫn đầu doanh số sedan toàn thị trường tiếp tục là Toyota Vios với 13.424 xe bán ra trong năm 2025. Mẫu sedan hạng B này duy trì sức hút nhờ giá bán dễ tiếp cận, chi phí sử dụng thấp và lợi thế thương hiệu lâu năm. Xếp thứ hai là Honda City với 10.899 xe, giữ phong độ ổn định nhờ thiết kế trẻ trung cùng khả năng vận hành phù hợp nhu cầu gia đình và dịch vụ.

Hyundai Accent đứng thứ ba với 7.088 xe bán ra, vẫn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong nhóm sedan phổ thông dù doanh số có phần chững lại so với giai đoạn trước. Theo sau là Mazda2 với 5.465 xe, trở thành lựa chọn đáng chú ý trong nhóm sedan cỡ nhỏ nhờ thiết kế bắt mắt và trang bị tương đối phong phú.

Khép lại top 5 là Mazda3 với 2.546 xe, đồng thời là mẫu sedan hạng C bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2025. Dù phân khúc sedan cỡ trung đang thu hẹp trước sự trỗi dậy của SUV và CUV, Mazda3 vẫn duy trì được sức tiêu thụ ổn định nhờ thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ và mức giá cạnh tranh.

Bảng xếp hạng doanh số cho thấy sedan hạng B vẫn đóng vai trò chủ lực trong nhóm xe du lịch tại Việt Nam, trong khi các phân khúc sedan cao hơn ngày càng chịu áp lực trước xu hướng chuyển dịch sang các dòng xe gầm cao.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe gầm thấp bán chạy nhất tại Việt Nam năm 2025