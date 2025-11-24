Sedan Hàn đại hạ giá quyết chạy đua doanh số với xe Nhật

Khi mà các nhà sản xuất và phân phối tạm gác lại việc làm mới mẫu mã và công nghệ, họ đang tập trung vào việc tăng cường ưu đãi để thu hút người tiêu dùng. Kết quả là, thị trường ô tô Việt đang chứng kiến cuộc đua “đại hạ giá” sôi động trong phân khúc sedan hạng B, với sự tham gia của nhiều mẫu xe nổi bật như Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent.

Cuộc đua giảm giá trong phân khúc sedan hạng B đang diễn ra rất sôi động.

Ghi nhận cho thấy trong nhiều mẫu sedan hạng B, đặc biệt là xe Hàn Quốc, đã được áp dụng các chương trình giảm giá mạnh mẽ. Để duy trì sức hút, trong tháng 10/2025, Toyota Việt Nam tiếp tục giảm giá từ 46 - 54 triệu đồng cho ba phiên bản Vios, đưa giá bán thực tế xuống còn 412 - 491 triệu đồng, giúp doanh số của mẫu xe này tăng lên gần 1.402 trong tháng 10.

Tương tự, Honda City cũng được Honda Việt Nam áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm từ 49,9 - 56,9 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 449 - 512 triệu đồng. Đây là tháng thứ tư liên tiếp mẫu xe này được hưởng ưu đãi này.

Mẫu Mitsubishi Attrage cũng không đứng ngoài cuộc, với mức giảm 38 triệu đồng cho phiên bản số sàn và 24,5 triệu đồng cho phiên bản số tự động, kèm theo quà tặng trị giá hơn 20 triệu đồng. Trong khi đó, Mazda2 hiện có giá khởi điểm chỉ 403 triệu đồng nhờ vào các chương trình ưu đãi từ THACO AUTO.

Điều này đã khiến doanh số sedan B có phần khởi sắc trong tháng đầu tiên của quý 4/2025.

Sedan Hàn phản đòn bằng mức giảm “chạm đáy”

Không chịu thua kém, các mẫu xe Hàn Quốc như Hyundai Accent và KIA Soluto cũng đã tham gia cuộc đua giảm giá. TC Motor đã công bố chương trình ưu đãi cho Hyundai Accent, giảm giá lên tới 50 triệu đồng, đưa giá bán thực tế về mức 389 - 519 triệu đồng. KIA Soluto cũng được giảm giá từ 13 - 47 triệu đồng, với phiên bản tiêu chuẩn giảm từ 386 triệu đồng xuống còn 339 triệu đồng.

Sự giảm giá mạnh mẽ của các mẫu xe Hàn Quốc là điều dễ hiểu khi doanh số của chúng đã giảm đáng kể trong thời gian qua. KIA Soluto chỉ bán được 237 xe trong 10 tháng đầu năm 2025, trong khi Hyundai Accent cũng không còn giữ được sức hút như trước.

Sedan Hàn xả kho dưới 400 triệu, thị trường vào cuộc đua chưa từng có.

Ngay cả những “tân binh” như Skoda Slavia cũng tham gia vào cuộc đua này, với ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm từ 47 - 57 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 421 - 511 triệu đồng.

Cuộc đua giảm giá trong phân khúc sedan hạng B đang tạo ra áp lực cạnh tranh mạnh mẽ, mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu những mẫu xe này với chi phí hợp lý hơn.