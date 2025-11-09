Sedan hạng B hết thời “gà đẻ trứng vàng” của các hãng xe tại Việt Nam

Xe sedan hạng B từng được coi là dòng xe chủ lực, đóng góp lớn vào doanh số của các hãng như Toyota, Honda và Hyundai tại thị trường Việt Nam trong nhiều năm. Cụ thể, xe sedan hạng B với mức giá dưới 900 triệu đồng là một trong những phân khúc ô tô hút khách nhất, với tổng doanh số đạt hơn 70.000 xe mỗi năm.

Doanh số sedan hạng B liên tục giảm trong những năm gần đây.

Năm 2022, các mẫu xe như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent và Mitsubishi Attrage đã dẫn đầu thị trường với hơn 75.000 xe được giao đến tay người tiêu dùng. Trong đó, Toyota Vios có doanh số trung bình gần 25.000 xe/năm, Hyundai Accent gần 22.000 xe/năm và Honda City khoảng 15.000 xe/năm. Những mẫu xe này từng được ví như “gà đẻ trứng vàng”, đóng góp từ 20% - 30% doanh số hàng năm cho các thương hiệu.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trong thị trường ô tô Việt Nam, cùng với sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng, đã khiến phân khúc sedan hạng B không còn giữ được sức hút. Nhiều khách hàng cá nhân đã chuyển sang lựa chọn các dòng xe gầm cao cỡ nhỏ với mức giá tương đương, trong khi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi cũng đang chuyển sang sử dụng xe điện để tối ưu hóa hiệu quả kinh tế.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, doanh số xe sedan hạng B trong năm 2023 chỉ đạt hơn 51.000 xe, giảm xuống còn khoảng 46.000 xe vào năm 2024 và chỉ đạt hơn 25.000 xe sau ba quý đầu năm 2025. Các mẫu xe như Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent không còn giữ được vị trí trong top 10 ô tô bán chạy nhất.

Nhiều hãng liên tục đưa ra các ưu đãi sedan hạng B nhưng vẫn không thể giảm sức hút cho dòng xe này.

Cụ thể, Hyundai Accent chỉ bán được hơn 5.000 xe trong 9 tháng đầu năm 2025, trong khi Toyota Vios chỉ đạt gần 8.500 xe, nhường ngôi vương cho mẫu Yaris Cross cũng của nhà Toyota.

Mặc dù các nhà sản xuất đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi và giảm giá cho các mẫu sedan hạng B, doanh số vẫn giảm khoảng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ vị thế là dòng sản phẩm chủ lực, các mẫu xe sedan hạng B hiện nay đang trở thành những sản phẩm phụ trong danh mục của các thương hiệu ô tô tại Việt Nam.