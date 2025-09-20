So kè doanh số Honda City và Hyundai Accent năm 2025

Tuy nhiên sang năm 2025, thứ hạng của phân khúc sedan B có sự thay đổi khi Honda City đã có sự bứt tốc ngoạn mục về mặt doanh số. Ngay từ đầu năm, hãng sản xuất Nhật Bản đã thực hiện chương trình khuyến mại hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe City. Điều này đã tác động tích cực đến quyết định của khách hàng bởi Honda City luôn là một trong những mẫu xe được ưa chuộng, và rào cản duy nhất chỉ là giá.

Không dừng lại ở đó, bắt đầu từ tháng 7/2025, Honda còn "chơi lớn" khi thực hiện chương trình hỗ trợ phí trước bạ 100% cho khách hàng mua City. Nhờ đó, liên tiếp trong tháng 7 và 8 vừa qua, doanh số Honda City luôn trên nghìn xe. Tính cộng dồn từ đầu năm cho tới hết tháng 8, doanh số Honda City đạt 5902 xe, hiện đang xếp thứ hai của phân khúc sedan B, sau Vios.

Trong khi đó, Hyundai Accent dường như đang có khoảng thời gian kinh doanh không thực sự ấn tượng. Doanh số bán hàng tháng của mẫu xe từ Hyundai (trừ tháng 5 và tháng 6) luôn thấp hơn Honda City. Và cho tới hết tháng 8, doanh số cộng dồn năm 2025 của Honda City chỉ đạt 4626 xe, giảm tới 33% so với cùng kỳ năm 2024.

Như vậy, tính tới hiện tại Honda City đang tạm vượt Hyundai Accent về mặt doanh số. Tuy nhiên, vẫn còn bốn tháng nữa mới kết thúc năm 2025, nên vẫn có cơ hội để mẫu sedan từ Hyundai có thể bứt tốc để khẳng định lại vị thế.