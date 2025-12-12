Cuộc đua giá nảy lửa: Top sedan bán chạy đồng loạt ưu đãi trước bạ 100%

Cụ thể, trong nửa cuối tháng 11, các mẫu xe sedan cỡ B bán chạy nhất tại Việt Nam như Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City đã đồng loạt giảm giá từ 40-50 triệu nhằm thúc đẩy doanh số. Mức giảm giá này dựa vào chính sách mà các hãng xe áp dụng, đó là ưu đãi 100% lệ phí trước bạ (theo mức 10%) cho khách hàng.

Toyota Vios liên tục tung ra các ưu đãi kể từ đầu năm.

Đối với Toyota Vios, giá bán hiện tại dao động từ 458-545 triệu đồng, với mức giảm khoảng 45-55 triệu tại các đại lý. Theo ghi nhận, kể từ đầu năm đến nay, mẫu sedan được xem là ông hoàng phân khúc của Toyota thường xuyên có chương trình khuyến mãi.

Tương tự, Honda cũng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho mẫu City, với giá bán từ 499-569 triệu giúp khách hàng tiết kiệm khoảng 50-57 triệu tùy phiên bản. Hyundai Accent cũng không kém cạnh khi có mức giảm từ 44-57 triệu, với giá bán từ 439-569 triệu. Thậm chí tại một số đại lý, mức giảm có thể lên tới hơn 60 triệu để tăng tính thanh khoản.

Theo số liệu tính đến tháng 10, Toyota Vios dẫn đầu phân khúc với hơn 9.800 xe được bán ra, bỏ xa Honda City với khoảng cách hơn 2.200 xe. Mặc dù doanh số của Vios giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ năm 2024, nhưng mẫu xe này vẫn có khả năng giữ vững vị trí số một trong nhóm sedan cỡ B.

Cả Honda City và Hyundai Accent cũng gặp khó do xu hướng người dùng thay đổi.

Trong khi đó, Honda City xếp thứ hai, mặc dù doanh số không thay đổi nhiều so với năm trước. Ngược lại, Hyundai Accent ghi nhận mức giảm doanh số lên tới 42%, cao nhất trong phân khúc.

Xu hướng chuyển dịch sang xe gầm cao và sự xuất hiện của các mẫu xe điện cỡ nhỏ đã thu hút nhiều khách hàng mới và khiến thị trường sedan cỡ B dần thoái trào trong hai năm qua. Tổng doanh số của ba mẫu xe Vios, Accent và City trong 10 tháng đầu của năm 2025 chỉ đạt 23.206 xe, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2024 và giảm 22% so với cùng kỳ năm 2023.