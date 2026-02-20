Top 5 xe gầm thấp bán chạy nhất tháng đầu năm 2026

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn điều chỉnh trong tháng 1/2026 khi sức mua chững lại do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số của các thành viên đạt 36.875 xe, giảm 22% so với tháng 12/2025, nhưng vẫn cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái (18.893 xe).

Nhóm sedan và hatchback gầm thấp tiếp tục duy trì sức hút đáng kể trên thị trường Việt Nam trong tháng đầu năm 2026. Chỉ tính riêng 5 mẫu xe dẫn đầu, tổng doanh số đã đạt 3.346 xe, cho thấy phân khúc này vẫn giữ vai trò quan trọng trong bức tranh chung, dù SUV và crossover ngày càng chiếm ưu thế.

Đứng đầu bảng là Toyota Vios với 1.118 xe bán ra, chiếm hơn một phần ba tổng doanh số của top 5. Honda City xếp thứ hai với 825 xe, trong khi Hyundai Accent đạt 669 xe. Ba mẫu sedan hạng B này cộng lại đóng góp tới 2.612 xe, tương đương gần 78% lượng tiêu thụ của nhóm dẫn đầu, cho thấy phân khúc B vẫn là trụ cột chính của thị trường xe gầm thấp nhờ mức giá dễ tiếp cận và chi phí sử dụng hợp lý.

Ở nhóm còn lại, Mazda3 đạt 406 xe và Mazda2 ghi nhận 328 xe trong tháng đầu năm. Dù doanh số thấp hơn đáng kể so với nhóm dẫn đầu, hai mẫu xe này vẫn góp phần duy trì sự đa dạng lựa chọn ở cả phân khúc C lẫn B.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe gầm thấp (sedan) bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 1/2026