Giá xe Toyota Vios lăn bánh tháng 2/2026, giảm 50% phí trước bạ

Toyota Vios 2026 là bản nâng cấp nhẹ chứ chưa phải thế hệ mới hoàn toàn. Xe vẫn sở hữu thiết kế trung tính, trang bị ngoại thất, nội thất, các tính năng đã được bổ sung và nâng cấp.

So với bản tiền nhiệm, Toyota Vios 2026 lược bỏ các bản E MT và E CVT 7 túi khí, chỉ còn các bản 3 túi khí, giá giảm lần lượt 10 triệu và 14 triệu đồng. Riêng bản G CVT vẫn giữ nguyên, không tăng giá. Bản G-RS vốn kén khách cũng ngừng phân phối.

Toyota Vios 2026 được lắp ráp tại Việt Nam, phân phối với 06 màu ngoại thất gồm: be, đen, xám, đỏ, bạc, trắng. Đối thủ cạnh tranh có thể kể đến Hyundai Accent, Honda City, Mazda2, Suzuki Ciaz, Mitsubishi Attrage, Nissan Almera,...

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe Toyota Vios cập nhật tháng 2/2026

Mẫu xe Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Toyota Vios 1.5E MT 458 535 526 507 Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ Toyota Vios 1.5E CVT 488 568 559 540 Toyota Vios 1.5G CVT 545 632 621 602

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe Toyota Vios 2026

Thông số kỹ thuật Toyota Vios E MT Toyota Vios E CVT Toyota Vios G CVT Kích thước - Trọng lượng Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm) 4.425 x 1.730 x 1.475 Kích thước tổng thể bên trong (mm) 1.895 x 1.420 x 1.205 Chiều dài cơ sở (mm) 2.550 Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) 1.475/1.460 Khoảng sáng gầm xe (mm) 133 Bán kính vòng quay tối thiểu (m) 5.1 Trọng lượng toàn tải (kg) 1550 Dung tích bình nhiên liệu (L) 42 Động cơ - Vận hành Loại động cơ 2NR-FE (1.5L) 2NR-FE (1.5L) 2NR-FE (1.5L) Số xy-lanh 4 4 4 Bố trí xy-lanh Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng Dung tích xy-lanh 1.496 1.496 1.496 Tỷ số nén 11.5 11.5 11.5 Hệ thống nhiên liệu Van biến thiên kép/ Dual VVT-i Van biến thiên kép/ Dual VVT-i Van biến thiên kép/ Dual VVT-i Loại nhiên liệu Xăng Xăng Xăng Công suất tối đa (hp/rpm) 107/6.000 107/6.000 107/6.000 Mô men xoắn cực đại (Nm@rpm) 140/4.200 140/4.200 140/4.200 Hệ dẫn động Cầu trước Cầu trước Cầu trước Hộp số MT CVT CVT Hệ thống treo trước Độc lập Macpherson Độc lập Macpherson Độc lập Macpherson Hệ thống treo sau Dầm xoắn Dầm xoắn Dầm xoắn Trợ lực tay lái Điện Điện Điện Loại vành Mâm đúc Mâm đúc Mâm đúc Kích thước lốp 185/60R15 185/60R15 185/60R15 Lốp dự phòng Mâm đúc Mâm đúc Mâm đúc Phanh trước Đĩa thông gió Đĩa thông gió Đĩa thông gió Phanh sau Đĩa đặc Đĩa đặc Đĩa đặc Tiêu chuẩn khí thải Euro 5 Euro 5 Euro 5 Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) 7.62 7.70 7.74 Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) 5.08 4.67 4.79 Mức tiêu thụ nhiên liệu đường kết hợp (L/100km) 6.02 5.77 5.87 Ngoại thất Cụm đèn trước Đèn chiếu gần Bi LED dạng bóng chiếu Bi LED dạng bóng chiếu Bi LED dạng bóng chiếu Đèn chiếu xa Bi LED dạng bóng chiếu Bi LED dạng bóng chiếu Bi LED dạng bóng chiếu Đèn chiếu LED sáng ban ngày Không Không Có Tự động Bật/Tắt Không Có Có Hệ thống nhắc nhở đèn sáng - Có Có Chế độ đèn chờ dẫn đường Không Có Có Cụm đèn sau Đèn phanh LED LED LED Đèn báo rẽ LED LED LED Gương chiếu hậu ngoài Điều chỉnh điện Có Có Có Gập điện Có Có Có Tích hợp đèn báo rẽ Có Có Có Màu Cùng màu thân xe Cùng màu thân xe Cùng màu thân xe Ăng ten Vây cá Vây cá Vây cá Tay nắm cửa ngoài xe Cùng màu thân xe Cùng màu thân xe Cùng màu thân xe Lưới tản nhiệt Sơn đen Sơn đen Sơn đen bóng Cánh hướng gió sau Không Không Không Nội thất - Tiện nghi Tay lái Loại tay lái 3 chấu 3 chấu 3 chấu Chất liệu Urethane Urethane Urethane Nút bấm điều khiển tích hợp Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay Lẫy chuyển số Không Không Có Gương chiếu hậu trong 2 chế độ ngày và đêm 2 chế độ ngày và đêm 2 chế độ ngày và đêm Tay nắm cửa trong xe Cùng màu nội thất Cùng màu nội thất Mạ bạc Cụm đồng hồ Loại đồng hồ Analog Optitron Optitron với màn hình TFT 4,2 inch Đèn báo chế độ Eco Không Có Có Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu Không Có Có Chức năng báo vị trí cần số Không Có Có Chất liệu bọc ghế PVC Da Da Ghế trước Loại ghế Thường Thể thao Thể thao Điều chỉnh ghế lái Chỉnh tay 6 hướng Chỉnh tay 6 hướng Chỉnh tay 6 hướng Điều chỉnh ghế hành khách Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Ghế sau Hàng ghế thứ hai Gập lưng ghế 60:40, ngả lưng ghế Gập lưng ghế 60:40, ngả lưng ghế Gập lưng ghế 60:40, ngả lưng ghế Tựa tay hàng ghế sau Có Có Có Điều hòa Tự động Tự động Tự động Màn hình giải trí Cảm ứng 7 inch Cảm ứng 7 inch Cảm ứng 9 inch Số loa 4 4 6 Cổng kết nối USB Có Có Có Kết nối Bluetooth Có Có Có Cổng sạc USB Type C hàng ghế thứ 2 Có Có Có Hệ thống đàm thoại rảnh tay Không Không Có Kết nối điện thoại thông minh Có Có Có Chìa khóa thông minh Có Có Có Khởi động bằng nút bấm Không Không Có Khóa cửa điện Có Có Có Chức năng khóa cửa từ xa Có Có Có Cửa sổ điều chỉnh điện lên xuống 1 chạm chống kẹt Có Có Có Ga tự động Không Không Có Trang bị an toàn Số túi khí 3 3 7 Hệ thống chống bó cứng phanh Có Có Có Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp Có Có Có Phân phối lực phanh điện tử Có Có Có Hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Có Có Hệ thống cân bằng điện tử Có Có Có Hệ thống kiểm soát lực kéo Có Có Có Hỗ trợ xuống dốc Không Không Không Cảnh báo lệch làn đường Không Không Có Hệ thống điều khiển hành trình Không Không Có Hệ thống cảnh báo tiền va chạm Không Không Có Cảm biến góc trước/sau Không Không Có Hệ thống cảnh báo áp suất lốp Không Không Không Cảnh báo điểm mù Không Không Không Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Không Không Không Cảm biến trước Không Không Không Cảm biến sau Có Có Có Camera 360 độ Không Không Không Camera lùi Có Có Có Hệ thống nhắc thắt dây an toàn Có Có Có

Tham khảo thiết kế xe Toyota Vios 2026

Ngoại thất

Toyota Vios 2026 nhận khá nhiều tinh chỉnh ở khu vực đầu xe. Lưới tản nhiệt hình thang đã bị loại bỏ và thay vào đó là chi tiết nối liền nắp ca-pô và mở rộng sang 2 bên. Cản trước cũng được thiết kế lại và sơn đen, mang đến cái nhìn mới mẻ cho mẫu sedan hạng B.

Đèn pha LED trở thành trang bị tiêu chuẩn. Kích thước la-zăng vẫn giữ nguyên 15 inch nhưng họa tiết bên trong được thay đổi trông khỏe khoắn và thể thao hơn. Sự thay đổi phía đuôi xe nằm ở phần cản sau, đèn hậu không có sự khác biệt so với bản cũ.

Nội thất

Khoang cabin của Toyota Vios mới sở hữu nhiều trang bị tiện nghi như: màn hình trung tâm 9 inch, vô lăng bọc da 3 chấu, hàng ghế 2 có khả năng gập 6/4 để gia tăng khoang hành lý, điều hòa tự động 2 vùng trên bản cao cấp và chỉnh tay trên bản cơ sở, đồng hồ Analog được thay thế bằng cụm đồng hồ Optitron hiện đại hơn,…

Các chi tiết nâng cấp trên Toyota Vios 2026 xuất hiện ở hệ thống giải trí với đầu CD được chuyển sang DVD kết hợp màn hình cảm ứng hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua 2 hệ điều hành Apple Carplay và Android Auto. Trang bị ghế nỉ trên bản E MT đã được thay thế bằng ghế da Simili. Vô-lăng bản G có thêm lẫy chuyển số; thêm cổng sạc USB cho hàng ghế sau trên các bản E MT và E CVT.

Động cơ

Toyota Vios 2026 vẫn sử dụng động cơ hút khí tự nhiên 1.5L Dual VVT-I cho công suất tối đa/mô men xoắn cực đại lần lượt là 106 mã lực (tại 6.000 vòng/phút)/140 Nm (tại vòng tua 4.200 vòng/phút) đi kèm hộp số vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Trang bị an toàn

Nâng cấp đáng chú ý nhất trên Toyota Vios 2026 là gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS) trên bản G. Đây là lần đầu tiên Vios sở hữu gói TSS với loạt tính năng tiên tiến như cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường và Cruise Control.

Bên cạnh đó là các tính năng an toàn quen thuộc như hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống chống bó cứng phanh, ổn định thân xe, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, hệ thống báo động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,…

Ngoài ra, Toyota Vios 2026 được trang bị hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp – EBS trên bản G và E CVT; tính năng tự động khóa cửa theo tốc độ trên Vios G; đèn chờ dẫn đường, đèn chiếu sáng tự động bật tắt và hệ thống mã hóa khóa động cơ trên bản E CVT; cảm biến sau hỗ trợ người lái khi lùi xe trong không gian hẹp.

Đánh giá xe Toyota Vios 2026

Ưu điểm:

+ Ngoại hình bắt mắt hơn

+ Nhiều trang bị an toàn hơn

+ Nâng cấp tiêu chuẩn toàn bộ phiên bản.