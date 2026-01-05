Ra mắt Toyota Yaris Cross 2026, giá từ 677 triệu đồng

Sau hơn hai năm có mặt trên thị trường, Toyota Yaris Cross chính thức được nâng cấp giữa vòng đời, với thị trường mở bán đầu tiên là Thái Lan.

Thay vì tinh chỉnh mạnh về thiết kế hay hệ truyền động, Toyota lựa chọn hướng đi thận trọng khi tập trung cải thiện trang bị và công nghệ, đặc biệt là các tính năng an toàn, đồng thời thể hiện rõ định hướng điện hóa trong phân khúc SUV đô thị.

Theo công bố từ Toyota Thái Lan, Yaris Cross 2026 được phân phối với bốn phiên bản gồm HEV Smart, HEV Premium, HEV Premium Luxury và bản đặc biệt HEV Nightshade. Giá bán dao động từ 809.000 đến 929.000 baht, tương đương khoảng 677 – 778 triệu đồng. So với đời cũ, mức giá mới tăng nhẹ khoảng 10.000 – 20.000 baht, song được đánh giá là hợp lý khi toàn bộ dải sản phẩm đều chuyển sang sử dụng động cơ hybrid và được nâng cấp mạnh về trang bị an toàn.

Nâng cấp đáng chú ý nhất trên Yaris Cross 2026 là trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense ngay từ phiên bản tiêu chuẩn. Bản HEV Smart được bổ sung hàng loạt tính năng hỗ trợ lái như điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo khởi hành phía trước, đèn pha tự động, hệ thống phòng tránh va chạm, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường. Điều này giúp Yaris Cross trở thành một trong số ít mẫu SUV cỡ B tại Đông Nam Á sở hữu các công nghệ ADAS ngay từ bản thấp nhất.

Song song với việc nâng cấp an toàn, Toyota cũng loại bỏ hoàn toàn tùy chọn động cơ xăng truyền thống tại thị trường Thái Lan. Tất cả các phiên bản Yaris Cross 2026 đều sử dụng hệ truyền động hybrid, gồm động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện và hộp số tự động E-CVT, cho tổng công suất khoảng 111 mã lực. Cấu hình này hướng tới khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với điều kiện giao thông đô thị.

Thiết kế của Yaris Cross 2026 gần như không thay đổi so với bản tiền nhiệm. Xe vẫn giữ kiểu dáng gọn gàng, trung tính và thực dụng, trong khi không gian nội thất tiếp tục theo triết lý tối giản, dễ sử dụng, ưu tiên trải nghiệm thân thiện thay vì phô trương công nghệ. Đáng chú ý, một số màu sơn như đỏ Split Scarlet đã không còn xuất hiện trên phiên bản mới tại Thái Lan.

Tại Việt Nam, Toyota Yaris Cross hiện vẫn được phân phối với hai phiên bản gồm máy xăng và hybrid, giá bán từ 650 – 765 triệu đồng. Với việc bản nâng cấp giữa vòng đời đã ra mắt tại Thái Lan, khả năng Yaris Cross 2026 sớm cập bến thị trường Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở, nhất là trong bối cảnh đây đang là một trong những mẫu xe chiến lược và có doanh số tốt của Toyota.