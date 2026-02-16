Những ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam năm 2025

Các mẫu xe thuộc thương hiệu Nhật Bản như Toyota và Mitsubishi tiếp tục thể hiện sức hút lớn, đồng thời góp mặt trong danh sách 5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán ô tô của các thành vi0ên VAMA trong năm 2025 đạt 375.736 xe, tăng 10,5% so với năm 2024. Trong đó, doanh số ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đạt 196.493 xe, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 179.243 xe, tăng 4%.

Mitsubishi Xpander là mẫu xe nhập khẩu bán chạy nhất năm 2025.

Các mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất năm 2025 chủ yếu là xe thương hiệu Nhật Bản, được sản xuất và lắp ráp tại Thái Lan và Indonesia. Dưới đây là thông tin chi tiết về 5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất trong năm đã qua.

Mitsubishi Xpander: 15.698 xe

Mitsubishi Xpander tiếp tục là mẫu ô tô máy xăng hút khách nhất tại Việt Nam. Năm 2025, đã có 19.891 xe Xpander được bán ra, trong đó phiên bản nhập khẩu từ Indonesia chiếm 15.698 xe. Sự thành công này một phần nhờ vào các chương trình ưu đãi từ nhà phân phối. Hiện tại, Mitsubishi Xpander có 2 biến thể (Xpander và Xpander Cross) với giá bán từ 560 - 703 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce: 15.254 xe

Cùng với Xpander, Mitsubishi Xforce cũng là một trong những mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất năm 2025. Mẫu SUV đô thị 5 chỗ này đạt doanh số 15.254 xe, tăng 847 xe so với năm 2024. Sức hút của Xforce đến từ kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang và nhiều công nghệ tính năng hiện đại. Giá bán của Mitsubishi Xforce tại Việt Nam dao động từ 599 - 710 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce cũng ghi nhận doanh số bán hàng mạnh mẽ.

Toyota Yaris Cross: 14.601 xe

Toyota Yaris Cross nhập khẩu từ Indonesia đã vượt qua các mẫu xe khác như Vios và Innova Cross để trở thành mẫu xe Toyota bán chạy nhất năm 2025. Với thiết kế hấp dẫn và giá bán hợp lý, Yaris Cross đã thu hút được nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Tổng doanh số của mẫu xe này đạt 14.601 xe, tăng 3.427 xe so với năm 2024. Giá bán của Toyota Yaris Cross hiện dao động từ 650 - 765 triệu đồng.

Ford Everest: 13.056 xe

Được nhập khẩu từ Thái Lan, mẫu SUV 7 chỗ này có 6 phiên bản với giá bán từ 1,099 - 1,545 tỷ đồng. Nỗ lực cải tiến và chương trình ưu đãi của Ford đã giúp Everest duy trì sức hút, với doanh số tăng 2.215 xe so với năm trước. Đây cũng là mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam năm 2025.

Ford Everest tiếp tục xưng vương trên thị trường SUV 7 chỗ tại Việt Nam.

Toyota Corolla Cross: 8.708 xe

Được nhập khẩu từ Thái Lan, Corolla Cross đã được cập nhật bản nâng cấp vào quý 2/2024. Với thiết kế thời trang và khả năng vận hành ổn định, mẫu xe này đã giao đến tay khách hàng 8.708 xe trong năm 2025, với giá bán từ 820 - 905 triệu đồng.