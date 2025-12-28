Toyota Yaris Cross có thêm phiên bản Nightshade thu hút ánh nhìn

Hãng xe Toyota vừa bổ sung thêm phiên bản Nightshade cho dòng xe Yaris Cross tại Thái Lan với loạt chi tiết sơn đen mới, hướng tới nhóm khách thích phong cách mạnh mẽ hơn mà không cần thay đổi về động cơ hay trang bị cốt lõi.

Theo Toyota Thái Lan, việc giới thiệu phiên bản đặc biệt Yaris Cross Nightshade sẽ bổ sung lựa chọn mang phong cách tối màu cho mẫu crossover cỡ nhỏ đang bán tại thị trường này. Điểm khác biệt dễ thấy nhất của Yaris Cross Nightshade nằm ở loạt chi tiết được sơn đen hoặc hoàn thiện bóng đen như ốp gương, nẹp trang trí và một số mảng ngoại thất vốn là chrome ở bản thường.

Yaris Cross Nightshade sẽ bổ sung lựa chọn mang phong cách tối màu cho mẫu crossover cỡ nhỏ.

Cửa sở trời toàn cảnh Panorama được trang bị trên xe.

Toyota không can thiệp vào kiểu dáng tổng thể hay khung gầm, nên tỷ lệ thân xe và bố cục thiết kế quen thuộc vẫn được giữ nguyên. Việc áp dụng gói phối màu “Nightshade” đang là xu hướng phổ biến ở nhiều dòng xe trong khu vực, nhằm tăng độ nhận diện mà không làm thay đổi cấu trúc mẫu xe.

Bên dưới lớp vỏ mới, Yaris Cross Nightshade tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid 1.5L cho tổng công suất khoảng 111 mã lực. Hệ thống này vốn được Toyota triển khai rộng rãi ở nhiều thị trường nhờ khả năng vận hành êm và tiêu hao nhiên liệu thấp, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Phần trần xe được sơn đen cá tính.

Mâm xe được sơn đen tạo nên vẻ thể thao và hầm hố.

Hãng không công bố thay đổi nào liên quan đến hộp số, hệ dẫn động hay mức tiêu thụ nhiên liệu, vì vậy khách hàng có thể kỳ vọng hiệu năng tương tự bản hybrid đang bán tại Thái Lan. Khoang lái và trang bị an toàn không được mô tả chi tiết trong thông tin công bố, nhưng nhiều khả năng Yaris Cross Nightshade vẫn giữ cấu hình tương đồng các phiên bản hybrid hiện có, bao gồm hệ thống hỗ trợ người lái cơ bản và các tiện nghi phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Toyota thường không cắt giảm trang bị trên các bản đặc biệt, nên Nightshade chủ yếu khác biệt ở phần thẩm mỹ. Sự xuất hiện của Toyota Yaris Cross Nightshade giúp dòng xe này trở nên đa dạng hơn trong bối cảnh cạnh tranh mạnh ở phân khúc B-crossover tại Đông Nam Á.

Yaris Cross Nightshade vẫn giữ cấu hình tương đồng các phiên bản hybrid hiện có.

Gói ngoại thất tối màu là giải pháp quen thuộc để duy trì sức hút mà không phải chờ chu kỳ nâng cấp lớn. Đối với thị trường Việt Nam, nếu Toyota cân nhắc mang bản này về, đây có thể là lựa chọn phù hợp với khách hàng trẻ thích ngoại hình mạnh mẽ nhưng vẫn ưu tiên một mẫu xe tiết kiệm và dễ dùng trong đô thị.

Phiên bản mới có giá 919.000 baht có mức quy đổi khoản 750 triệu đồng và cao hơn bản tiêu chuẩn. Xe được định vị hướng tới nhóm khách chuộng ngoại hình cá tính hơn nhưng không đòi hỏi thay đổi về sức mạnh hay công nghệ.