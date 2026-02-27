Toyota Fortuner thế hệ mới lộ ảnh chạy thử

Toyota Fortuner mới vừa bị bắt gặp chạy thử tại Thái Lan, cho thấy mẫu SUV 7 chỗ khung gầm rời này đang bước vào giai đoạn hoàn thiện trước khi ra mắt. Sau gần 10 năm kể từ lần thay đổi lớn gần nhất, Toyota Fortuner thế hệ mới đã được ghi nhận chạy thử lần đầu tại Thái Lan.

Đây được xem là tín hiệu cho thấy mẫu SUV 7 chỗ khung gầm rời này đang tiến gần đến thời điểm ra mắt trong năm nay. Xe thử nghiệm được ngụy trang kín, tuy nhiên nhiều chi tiết cho thấy đây không chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời. Thiết kế tổng thể có xu hướng vuông vức và bề thế hơn, đặc biệt ở phần đuôi với tạo hình thẳng đứng. Cụm đèn hậu và cản sau dường như được làm mới theo hướng sắc nét và cứng cáp hơn.

Phần đầu xe chưa lộ diện rõ, nhưng nhiều khả năng sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Toyota với lưới tản nhiệt lớn hơn và hệ thống đèn LED thanh mảnh. Nếu đúng như dự đoán, Fortuner 2026 sẽ có diện mạo hiện đại hơn so với thế hệ hiện tại ra mắt từ năm 2015.

Toyota Fortuner 2026 ở giai đoạn chạy thử cho thấy thời điểm ra mắt không còn xa.

Nền tảng khung gầm ladder-frame được cho là vẫn duy trì, song sẽ là phiên bản nâng cấp của hệ IMV tương tự Toyota Hilux mới. Điều này đồng nghĩa Fortuner tiếp tục giữ lợi thế về độ bền, khả năng vận hành địa hình và sức kéo, những yếu tố quan trọng tại các thị trường Đông Nam Á và Úc.

Về hệ truyền động, Fortuner mới nhiều khả năng tiếp tục sử dụng các tùy chọn động cơ xăng, dung tích 2.7L và động cơ dầu (diesel), dung tích 2.8L, kết hợp hộp số sàn hoặc tự động tùy từng thị trường. Trong bối cảnh xu hướng điện hóa gia tăng, khả năng xuất hiện biến thể mild-hybrid 48V cũng được nhắc đến nhằm cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu và giảm phát thải.

Hình ảnh khoang cabin chưa được công bố rõ ràng, nhưng các nguồn tin cho rằng Fortuner mới có thể trang bị cụm màn hình kép 12,3 inch cho bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống giải trí trung tâm. Bên cạnh đó, gói an toàn Toyota Safety Sense thế hệ mới nhiều khả năng được tích hợp, bao gồm các tính năng hỗ trợ lái nâng cao như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn và ga tự động thích ứng. Nếu được trang bị đầy đủ, đây sẽ là bước tiến đáng kể so với phiên bản đang bán.

Sự xuất hiện của xe ở giai đoạn chạy thử cho thấy thời điểm ra mắt không còn xa. Trong bối cảnh phân khúc SUV 7 chỗ ngày càng cạnh tranh về công nghệ và tiện nghi, thế hệ mới được kỳ vọng sẽ giúp Fortuner duy trì vị thế tại Việt Nam và nhiều thị trường ASEAN.

Với những thay đổi về thiết kế, công nghệ và khả năng bổ sung điện hóa, xe nhiều khả năng đánh dấu bước chuyển toàn diện thay vì chỉ là bản nâng cấp nhẹ.