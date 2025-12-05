Diện kiến Toyota Yaris Cross phiên bản NightShade đầy cá tính, giá từ 745 triệu đồng

Toyota Thái Lan vừa chính thức giới thiệu Yaris Cross NightShade, phiên bản đặc biệt phát triển từ cấu hình cao nhất của mẫu SUV cỡ B dành riêng cho thị trường Đông Nam Á.

Toyota Yaris Cross Nightshade được phát triển dành riêng cho thị trường Đông Nam Á

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở lưới tản nhiệt “Metro Stylish” thiết kế mới với phần trên là tấm ốp liền khối đặt sau logo Toyota, kết hợp cụm đèn LED sắc nét và hốc gió cỡ lớn bên dưới. Tinh thần “NightShade” thể hiện rõ khi hàng loạt chi tiết ngoại thất được sơn đen: ốp cản trước – sau, mâm hợp kim 18 inch, gương chiếu hậu, viền đèn sương mù, đường viền cửa sổ, giá nóc và cánh gió. Mui xe phối đen nhằm tạo sự tương phản với màu Cement Grey Metallic – gam màu chỉ dành riêng cho phiên bản này, bên cạnh tùy chọn trắng ngọc trai.

Toyota Yaris Cross Nightshade sở hữu nhiều chi tiết ngoại thất màu tối làm bật lên vẻ cá tính

Bên trong, khoang lái tiếp tục đi theo tông màu tối. Ghế dùng da tổng hợp, còn vô-lăng, tappi cửa, bệ tỳ tay và cần số được bọc da thật. Là biến thể cao nhất trong dải sản phẩm Yaris Cross tại Thái Lan, NightShade được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh cố định, sạc không dây, màn hình giải trí 10,1 inch, cốp điện và gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense.

Nội thất Toyota Yaris Cross Nightshade

Sức mạnh của Yaris Cross NightShade đến từ hệ truyền động hybrid với động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện. Tổng công suất đạt khoảng 110–111 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, truyền xuống cầu trước qua hộp số E-CVT. Toyota không chỉnh sửa hệ truyền động hay hệ thống treo so với các bản Yaris Cross HEV hiện hành.

Tại Thái Lan, Toyota Yaris Cross NightShade có giá từ 919.000 baht (khoảng 745–753 triệu đồng), trở thành biến thể đắt nhất trong dòng sản phẩm. Các phiên bản tiêu chuẩn khác dao động khoảng 789.000–899.000 baht.

Yaris Cross dành cho Đông Nam Á được phát triển trên nền tảng DNGA của Daihatsu, khác với bản châu Âu dùng khung gầm TNGA-B và có kích thước lớn hơn, dài tới 4.310 mm. Mẫu xe này hiện là SUV cỡ B bán chạy nhất thị trường Thái Lan với hơn 26.000 xe tiêu thụ sau 9 tháng đầu năm, bỏ xa các đối thủ Honda HR-V, BYD Atto 3 hay Mitsubishi Xforce.

Tại Việt Nam, Yaris Cross cũng đang là dòng xe chủ lực của Toyota khi ghi nhận 11.488 xe bán ra trong 10 tháng đầu 2025, xếp thứ hai phân khúc sau VinFast VF 6. Mẫu xe được phân phối với hai tùy chọn xăng và hybrid, giá lần lượt 650 và 765 triệu đồng.