Toyota Yaris và Yaris Cross 2026 ra mắt, nâng cấp nhiều về công nghệ

Tập đoàn Toyota chính thức làm mới dải sản phẩm xe hạng B tại thị trường nội địa bằng việc ra mắt phiên bản 2026 cho mẫu xe hatchback Yaris và mẫu xe gầm cao Yaris Cross.

Bộ đôi Toyota Yaris (trái) và Yaris Cross (phải) phiên bản 2026.

Lần nâng cấp này không tập trung nhiều vào thay đổi ngoại hình vốn đã được định hinh từ năm 2020, mà chủ yếu hướng tới tinh chỉnh các tính năng công nghệ và đa dạng hóa lựa chọn hệ dẫn động nhằm duy trì sức hút trong phân khúc xe đô thị đang cạnh tranh gay gắt.

Trong khoang lái, hai mẫu xe đều có sự thay đổi lớn ở hệ thống thông tin giải trí.

Nội thất trên Toyota Yaris (trái) và Yaris Cross 2026 (phải) có thiết kế tương đồng với bảng điều khiển trung tâm tối giản và hệ thống màn hình giải trí đặt nổi.

Màn hình trung tâm được nâng cấp lên loại có kích thước lớn, tích hợp phần mềm điều khiển mới giúp tốc độ phản hồi nhanh và mượt mà hơn.

Hệ thống này cho phép kết nối không dây với các ứng dụng điện thoại thông minh, đồng thời bổ sung tính năng cập nhật phần mềm từ xa.

Ngoài ra, bảng đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô lăng được tinh chỉnh lại giao diện hiển thị, giúp người lái dễ dàng quan sát các thông số vận hành và tình trạng pin đối với các phiên bản động cơ lai (hybrid).

Về kỹ thuật, Toyota bổ sung tùy chọn hộp số sàn 6 cấp cho phiên bản Yaris hatchback, sử dụng động cơ xăng 1.5 lít.

Phần đuôi xe của bộ đôi Yaris mới đều sử dụng công nghệ đèn LED hiện đại.

Đây là phản hồi của hãng trước nhu cầu của một bộ phận khách hàng vẫn ưa chuộng cảm giác lái chủ động.

Đối với mẫu Yaris Cross, xe tiếp tục được trang bị hệ dẫn động bốn bánh thông minh (E-Four) trên các phiên bản động cơ lai, hỗ trợ khả năng di chuyển ổn định hơn trên các bề mặt trơn trượt hoặc địa hình nhẹ.

Toyota trang bị gói hỗ trợ lái thông minh thế hệ mới cho các dòng xe đô thị phiên bản 2026.

Cả hai mẫu xe đều sở hữu gói công nghệ an toàn thế hệ mới với khả năng nhận diện người đi bộ và phương tiện từ xa tốt hơn.

Tại thị trường Nhật Bản, Toyota niêm yết mức giá khởi điểm cho Yaris 2026 từ khoảng 1,6 triệu Yên (tương đương 265 triệu đồng).

Trong khi đó, mẫu xe gầm cao Yaris Cross 2026 có mức giá cao hơn, khởi điểm từ khoảng 2,1 triệu Yên (tương đương 345 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn và 3,1 triệu Yên (tương đương 510 triệu đồng) cho phiên bản cao cấp nhất.

Với những nâng cấp thiết thực về công nghệ và tính năng an toàn, bộ đôi này được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu doanh số của Toyota tại nhiều thị trường trên thế giới.