Toyota Yaris Cross 1.5 D-CVT 2024 giá hời trong "tháng ngâu"

Trong "tháng ngâu" (tháng 7 âm lịch) này, Một chiếc Toyota Yaris Cross 1.5 D-CVT đời 2024 đang xuất hiện trên thị trường xe đã qua sử dụng với mức giá 625 triệu đồng, thấp nhất trong cùng phân khúc trên một trang rao vặt nổi tiếng. Đây là chiếc xe nhập khẩu, thuộc dạng SUV cỡ nhỏ, mới chạy 17.000 km và vẫn còn thời gian bảo hành chính hãng đến năm 2028.

Tin rao bán xe.

Điểm đáng chú ý của chiếc xe này là việc mới chỉ qua sử dụng ngắn hạn, số km thấp so với nhiều mẫu cùng đời. Với một chiếc SUV đô thị, 17.000 km trong chưa đầy một năm được xem là mức chạy vừa phải, chưa ảnh hưởng nhiều đến chất lượng tổng thể. Chủ xe cũng khẳng định tình trạng nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước và chưa từng can thiệp vào đồng hồ công-tơ-mét, yếu tố giúp tăng tính minh bạch và niềm tin đối với khách hàng đang quan tâm.

Toyota Yaris Cross là dòng xe mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam từ cuối năm 2023, nhanh chóng tạo được sự chú ý nhờ thiết kế trẻ trung và khả năng vận hành ổn định. Phiên bản 1.5 D-CVT sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hộp số tự động vô cấp, phù hợp với nhu cầu đi lại trong phố.

Trong phân khúc SUV đô thị, Yaris Cross thường được so sánh với Hyundai Creta, Kia Seltos hay Honda HR-V. Điểm mạnh của mẫu xe này nằm ở thương hiệu Toyota vốn có tiếng bền bỉ, chi phí bảo dưỡng thấp và khả năng giữ giá tốt trên thị trường xe cũ. So với những mẫu xe Hàn, Yaris Cross có thể không nhiều công nghệ hiện đại bằng, nhưng đổi lại mang lại sự yên tâm khi sử dụng lâu dài.

Ngoại thất màu xanh đen cũng là lựa chọn ít gặp, giúp chiếc xe trở nên nổi bật và khác biệt so với những gam màu phổ biến như trắng, bạc hay đen. Thiết kế tổng thể của Yaris Cross theo phong cách thể thao, trẻ trung với đường nét cứng cáp, phù hợp cho nhóm khách hàng trẻ tuổi hoặc gia đình nhỏ cần một chiếc xe đa dụng. Nội thất tông đen mang lại sự sạch sẽ, dễ vệ sinh và cũng lâu lỗi mốt theo thời gian.

Một số hình ảnh thực tế chiếc xe được rao bán.

Một yếu tố quan trọng là mức giá 625 triệu đồng. Nếu so với xe mới, Yaris Cross 1.5 D-CVT hiện có giá lăn bánh hơn 700 triệu đồng tùy khu vực. Như vậy, chiếc xe rao bán đã tiết kiệm cho người mua khoảng 80 đến 100 triệu đồng, trong khi vẫn giữ được tình trạng gần như nguyên bản. Với những người đang tìm kiếm một chiếc SUV nhập khẩu, còn bảo hành dài hạn và mức giá hợp lý, đây được xem là lựa chọn sáng giá.

Có thể thấy, Toyota Yaris Cross 1.5 D-CVT đời 2024 với mức giá 625 triệu đồng không chỉ là chiếc giá rẻ trong dòng xe này trên thị trường xe cũ hiện nay, mà còn hội tụ nhiều yếu tố như số km thấp, còn bảo hành dài, pháp lý rõ ràng và hỗ trợ tài chính linh hoạt.