Người Việt vẫn chuộng Toyota: Yaris Cross trở thành “át chủ bài”

Toyota Yaris Cross không chỉ dẫn đầu về doanh số mà còn đóng góp hơn 20% vào tổng doanh thu của hãng xe đến từ Nhật Bản, cho thấy sức hút mạnh mẽ của nó trên thị trường.

Vị thế Toyota trong lòng khách Việt

Khi thị trường ô tô Việt Nam ngày càng cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là từ các mẫu xe điện và thương hiệu ô tô Trung Quốc, Toyota vẫn khẳng định được vị thế của mình. Theo báo cáo từ Toyota Việt Nam (TMV), tổng doanh số bán xe của hãng trong năm 2025 đạt 71.945 xe, tăng 8% so với năm trước. Đặc biệt, trong tháng 12/2025, hãng đã giao 8.329 xe đến tay người tiêu dùng, con số cho thấy sự ổn định trong nhu cầu của khách hàng.

Yaris Cross trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tại Việt Nam trong năm 2025.

Người tiêu dùng Việt Nam vẫn thể hiện sự ưa chuộng đối với thương hiệu Toyota nhờ vào chất lượng và độ tin cậy đã được khẳng định qua nhiều năm. Để duy trì sức hút, Toyota không ngừng cải tiến mẫu mã và triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho nhiều dòng xe như Vios, Yaris Cross, Corolla Cross, Veloz Cross, Avanza Premio, thậm chí cả Toyota Hilux, Camry. Đặc biệt, chương trình giảm giá 50% - 100% lệ phí trước bạ đã thu hút sự quan tâm lớn từ phía khách hàng.

Xe hybrid lên ngôi, Vios yếu thế

Đáng chú ý, Toyota cũng đã mở rộng danh mục sản phẩm với nhiều phiên bản hybrid, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về xe tiết kiệm nhiên liệu. Trong năm 2025, hãng đã bán ra 8.474 xe hybrid, tăng 58% so với năm 2024, con số chứng minh sự chuyển mình mạnh mẽ của thị trường ô tô Việt Nam.

Vios không còn duy trì vị thế do người dùng dần quay lưng với xe sedan.

Mặc dù Yaris Cross đã chiếm lĩnh thị trường, Toyota Vios lại không thể duy trì vị thế của mình do sự suy giảm sức hút của dòng sedan. Các mẫu xe khác như Veloz Cross, Corolla Cross và Innova Cross cũng ghi nhận doanh số bán trên 8.000 xe trong năm 2025, điều này thể hiện sự đa dạng và sức cạnh tranh của các sản phẩm Toyota.

Tính cả doanh số của thương hiệu xe sang Lexus, Toyota Việt Nam đã bán ra tổng cộng 74.206 xe trong năm 2025. Những con số này đã khẳng định vị thế vững chắc của hãng xe Nhật trong lòng người tiêu dùng Việt và mở ra triển vọng tươi sáng cho tương lai.