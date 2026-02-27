Tôi đang có nhu cầu mua một chiếc ô tô phục vụ gia đình, tài chính khoảng 700–800 triệu đồng. Tôi đang phân vân giữa xe mới và xe lướt 1-2 năm tuổi.

Tham khảo thị trường, tôi thấy nhiều xe lướt 1-2 năm tuổi được rao bán với giá thấp hơn xe mới từ vài chục đến hơn trăm triệu đồng.

Mua ô tô lướt 1–2 năm tuổi có thực sự tiết kiệm hơn xe mới? Đây là câu hỏi được nhiều người cân nhắc. Ảnh minh họa.

Nhiều người cho rằng xe lướt đã qua giai đoạn khấu hao mạnh nhất nên giá “mềm” hơn đáng kể, trong khi chất lượng vẫn còn tốt. Tuy nhiên, tôi cũng lo ngại về rủi ro tiềm ẩn khi mua xe đã qua sử dụng, đặc biệt là những vấn đề khó kiểm chứng bằng mắt thường. Ví dụ như chủ cũ vận hành thế nào, có từng va chạm hay thủy kích không. Nếu mua phải xe có vấn đề, chi phí sửa chữa sau này có thể còn cao hơn số tiền tiết kiệm ban đầu.

Trong khi đó, xe mới có lợi thế về bảo hành, công nghệ cập nhật và sự yên tâm trong quá trình sử dụng, nhưng chi phí ban đầu cao hơn. Tôi băn khoăn liệu khoản tiền tiết kiệm khi mua xe lướt có thực sự đáng kể nếu tính đến chi phí bảo dưỡng, sửa chữa về sau.

Với người mua xe lần đầu như tôi, yếu tố an toàn và ổn định lâu dài khá quan trọng. Tôi mong chuyên gia phân tích giúp: trong điều kiện thị trường hiện nay, mua xe lướt 1-2 năm tuổi có thực sự tiết kiệm hơn xe mới hay không?

Độc giả Lê Tiến (Long Biên, Hà Nội)