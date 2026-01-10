So sánh các SUV đô thị Kia Seltos và Toyota Yaris Cross, tầm giá từ 600 triệu đồng

Hiện nay Kia Seltos có rất nhiều phiên bản lựa chọn, giá đề xuất chỉ từ 579 triệu đồng đến 655 triệu đồng. Còn Toyota Yaris Cross có ít phiên bản lựa chọn hơn, giá đề xuất cũng cao hơn, với mức khởi điểm từ 650-777 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Cả Seltos và Yaris Cross đều thuộc phân khúc SUV đô thị có những lợi thế cạnh tranh khá quyết liệt với nhau.

So sánh về ngoại thất

KIA New Seltos và Toyota Yaris Cross đều mang phong cách SUV đô thị hiện đại nhưng thể hiện cá tính khác nhau. Seltos nổi bật với thiết kế lấy cảm hứng từ bản đồ sao, đường nét cơ bắp rõ ràng, nhiều chi tiết mạ chrome và phong cách thể thao đậm chất SUV. Trong khi đó, Yaris Cross đi theo hướng trẻ trung, tinh gọn với ngôn ngữ thiết kế Keen Look, thiên về sự hiện đại và lịch sự.

Về kích thước, Seltos nhỉnh hơn về chiều dài và chiều rộng (4.365 x 1.800 mm), còn Yaris Cross cao hơn nhẹ và có trục cơ sở dài hơn (2.620 mm). Khoảng sáng gầm của Yaris Cross đạt 210 mm, vượt trội hơn Seltos (190 mm), phù hợp hơn khi đi địa hình xấu. Seltos ghi điểm với nhiều chi tiết tạo hình mạnh mẽ như ống xả đôi, đèn hậu hai mảnh và thân xe gân guốc.

Ngược lại, Yaris Cross gây ấn tượng với mâm 18 inch lớn nhất phân khúc, nóc xe sơn tối màu và đuôi xe vuốt gọn kiểu coupe. Về màu sắc, Seltos đa dạng hơn với 9 tùy chọn, trong khi Yaris Cross có ít lựa chọn hơn nhưng tập trung vào phối hai tông cá tính.

Ở góc độ ngoại thất có thể thấy, Kia Seltos phù hợp với khách hàng yêu thích vẻ thể thao, nam tính. Trong khi đó, Toyota Yaris Cross hướng đến đối tượng khách hàng trẻ tuổi, ưa chuộng sự gọn gàng, hiện đại và linh hoạt.

So sánh về nội thất

Về nội thất, rõ ràng Seltos nổi bật về cảm xúc và công nghệ, còn Yaris Cross chiếm ưu thế về không gian, tính thực tế và an toàn.

Kia Seltos 2026 và Toyota Yaris Cross 2026 đều sở hữu nội thất hiện đại nhưng định hướng trải nghiệm khác nhau. Seltos nổi bật về công nghệ với cụm màn hình kép 10,25 inch liền mạch, giao diện Full HD và hiệu ứng ánh sáng nội thất đa màu sắc, tạo cảm giác trẻ trung và thời thượng.

Trong khi đó, Yaris Cross tập trung vào tính thực dụng với bảng táp-lô hướng người lái, màn hình trung tâm hơn 10 inch và đồng hồ kỹ thuật số 7 inch dễ quan sát. Seltos ghi điểm nhờ các trang bị cao cấp như HUD, làm mát ghế trước, âm thanh Bose và điều hòa tự động hai vùng. Ngược lại, Yaris Cross nổi trội ở sự tiện nghi hằng ngày với phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, chìa khóa thông minh và khoang hành lý lớn hàng đầu phân khúc.

Không gian ghế ngồi của Seltos mang tính ôm người, thiên về cảm giác thể thao, còn Yaris Cross tạo sự thoải mái và thoáng đãng, đặc biệt ở hàng ghế sau. Phiên bản hybrid của Yaris Cross có thêm kính trần toàn cảnh, tăng trải nghiệm gia đình và du lịch. Seltos hướng mạnh đến khách hàng trẻ yêu công nghệ và cá tính, trong khi Yaris Cross phù hợp với người dùng đề cao sự tiện dụng, rộng rãi và thân thiện. Về kết nối, cả hai đều hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto cùng sạc không dây.

Vận hành và an toàn

Kia Seltos 2026 và Toyota Yaris Cross hướng đến hai phong cách vận hành khác nhau trong cùng phân khúc SUV đô thị. Seltos nổi bật với nhiều tùy chọn động cơ hơn, gồm máy 1.5L hút khí tự nhiên và 1.5L tăng áp, đáp ứng cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn cảm giác lái thể thao. Trong khi đó, Yaris Cross tập trung vào sự bền bỉ và tiết kiệm với động cơ 1.5L và tùy chọn hybrid vận hành êm ái, tối ưu nhiên liệu.

Về hộp số, Seltos đa dạng hơn khi có CVT và DCT 7 cấp, còn Yaris Cross sử dụng CVT cho cả hai phiên bản. Seltos ghi điểm nhờ hệ thống Drive Mode và Terrain Mode, cho phép thích ứng nhiều điều kiện vận hành khác nhau. Ngược lại, Yaris Cross linh hoạt trong đô thị nhờ khoảng sáng gầm 210 mm và bán kính quay đầu nhỏ nhất phân khúc.

Xét về an toàn, cả hai đều trang bị đầy đủ ABS, EBD, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Tuy nhiên, Yaris Cross vượt trội với gói Toyota Safety Sense tiêu chuẩn cùng camera 360 và cảnh báo điểm mù. Seltos lại có lợi thế ở các công nghệ hỗ trợ lái nâng cao trên phiên bản cao như ga tự động thích ứng và cảnh báo va chạm trước sau.

Có thể thấy, Kia Seltos phù hợp người thích trải nghiệm lái đa dạng và thể thao. Trong khi đó, Toyota Yaris Cross lý tưởng cho khách hàng ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu và an toàn toàn diện.

Đánh giá chung

Kia Seltos 2026 và Toyota Yaris Cross 2026 đều mang phong cách SUV đô thị hiện đại nhưng hướng tới đối tượng khác nhau, với Seltos mạnh mẽ, nam tính còn Yaris Cross trẻ trung, gọn gàng và linh hoạt. Về nội thất, Seltos nổi bật công nghệ với màn hình kép 10,25 inch, HUD, âm thanh Bose và đèn viền đa màu, trong khi Yaris Cross chiếm ưu thế về không gian rộng rãi, tiện nghi thực dụng, khoang hành lý lớn và kính trần toàn cảnh.

Về vận hành, Seltos linh hoạt với nhiều tùy chọn động cơ, chế độ lái và địa hình, còn Yaris Cross tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái, thích hợp đô thị nhờ khoảng sáng gầm cao và bán kính quay đầu nhỏ. Xét tổng thể, Seltos phù hợp khách hàng trẻ yêu công nghệ và cảm giác lái thể thao, còn Yaris Cross hướng tới người dùng đề cao tiện nghi, an toàn và tiết kiệm nhiên liệu.