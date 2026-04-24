Nissan ra mắt xe lai điện NX8

Xe được phát triển сùng với Dongfeng. Mẫu xe thuộc dòng sản phẩm “N-series” định hướng cho phân khúc phổ thông, với hai tùy chọn thuần điện (BEV) và điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). NX8 sở hữu thiết kế đặc trưng của xe điện với mặt trước không lưới tản nhiệt, dải đèn LED ban ngày kéo dài toàn chiều ngang và cụm đèn pha tách lớp.

Phía sau nổi bật với cụm đèn hậu OLED dạng thanh liền mạch. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt: 4.870 x 1.920 x 1.680 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.917 mm. So với Nissan Rogue (X-Trail), NX8 dài hơn, mang đến không gian nội thất rộng rãi.

Khoang nội thất của xe NX8 được trang bị hai màn hình giải trí 15,6 inch độc lập, kết hợp cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, vận hành trên nền tảng Snapdragon 8295P. Phiên bản cao cấp bổ sung màn hình HUD thực tế tăng cường kích thước 63 inch và hệ thống âm thanh 25 loa.

Các tiện nghi đáng chú ý gồm ghế AI Zero Gravity 2.0 tích hợp massage, sưởi và làm mát, hệ thống điều hòa điều khiển không chạm, tủ lạnh mini và công nghệ giảm say xe. Hàng ghế trước có thể ngả phẳng, tạo không gian nghỉ tương tự giường. Mẫu SUV này được trang bị tối đa 29 cảm biến, bao gồm lidar gắn trên nóc xe, phục vụ hệ thống hỗ trợ lái nâng cao phát triển cùng Momenta.

Nissan NX8 được cung cấp với hai cấu hình, gồm phiên bản EREV sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp làm máy phát điện, kết hợp mô-tơ điện công suất 335 mã lực. Xe có thể di chuyển 310 km ở chế độ thuần điện và tổng phạm vi đạt 1.450 km (theo chuẩn CLTC). Trong khi đó, phiên bản BEV có hai mức công suất 288 mã lực và 335 mã lực, phạm vi hoạt động tương ứng 580 km và 650 km (theo chuẩn CLTC).

Xe sử dụng pin lithium iron phosphate do CATL cung cấp. Gói pin 81 kWh hỗ trợ sạc nhanh công suất tối đa 463 kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 12 phút. Theo nhà sản xuất, phiên bản BEV của Nissan NX8 đã chính thức mở bán từ ngày 8/4. Trong khi đó, bản REEV dự kiến sẽ bắt đầu được bàn giao từ khoảng giữa đến cuối tháng 5 năm nay.