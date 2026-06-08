Sức mua chậm, giá xe máy xăng giảm sâu, xe tay ga "hot" hạ 5 triệu đồng

Bước sang đầu tháng 6, thị trường xe máy xăng tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm giá tại nhiều đại lý. Theo khảo sát, các mẫu xe Yamaha có mức điều chỉnh mạnh hơn so với tháng trước, một số dòng giảm tới 5 triệu đồng. Trong khi đó, giá bán thực tế của hầu hết mẫu xe Honda giảm khoảng 1 triệu đồng nhưng vẫn duy trì chênh lệch so với giá đề xuất ở một số dòng xe bán chạy.

Yamaha Grande là mẫu xe có mức giảm đáng chú ý nhất trong tháng này. Giá bán thực tế hiện từ khoảng 42 triệu đồng, thấp hơn khoảng 5 triệu đồng so với tháng trước. Grande sử dụng động cơ Blue Core Hybrid 125cc, trang bị hệ thống ngắt động cơ tạm thời và cốp chứa đồ dung tích lớn. Xe hướng tới nhu cầu di chuyển trong đô thị với mức tiêu thụ nhiên liệu thấp. Tuy nhiên, khả năng tăng tốc của mẫu xe này không phải là điểm mạnh so với một số đối thủ cùng dung tích động cơ.

Yamaha Grande là mẫu xe có mức giảm đáng chú ý nhất trong tháng này.

Tương tự, Yamaha NVX cũng được điều chỉnh giảm khoảng 5 triệu đồng. Phiên bản tiêu chuẩn màu trắng và bạc hiện có giá khoảng 53,5 triệu đồng, bản màu đen 55 triệu đồng, trong khi các phiên bản SP và GP được bán ở mức 65 triệu đồng. NVX sử dụng động cơ 155cc tích hợp công nghệ van biến thiên VVA, đi kèm hệ thống phanh ABS trên một số phiên bản. Mẫu xe có kích thước lớn, yên xe cao và trọng lượng nặng hơn phần lớn xe tay ga phổ thông.

Nhân viên một đại lý Yamaha ở khu vực Long Biên, Hà Nội cho hay các mẫu Grande và NVX được giảm giá mạnh nhất do đây là những dòng xe có giá trị cao, mức giảm vài triệu đồng sẽ tác động rõ hơn đến quyết định mua của khách hàng. Theo người này, doanh số xe tay ga trong tháng vừa qua giảm khoảng 20-30% so với thời điểm đầu năm.

Bên cạnh Grande, NVX, Yamaha Gear, mẫu xe hybrid vừa được giới thiệu ra thị trường cũng được điều chỉnh giảm giá đáng kể, hiện có giá bán thực tế tại đại lý khoảng 29 triệu đồng đối với bản tiêu chuẩn và 32,5 triệu đồng đối với bản cao cấp, giảm từ 1,5-2 triệu đồng so với tháng trước. Xe sử dụng động cơ Blue Core 125cc, khoảng sáng gầm cao và sàn để chân rộng. Trang bị trên Gear ở mức cơ bản, phù hợp nhu cầu đi lại hàng ngày.

Yamaha Gear giảm từ 1,5-2 triệu đồng so với tháng trước.

Yamaha PG-1 hiện được các đại lý chào bán khoảng 36 triệu đồng. Mẫu xe sử dụng động cơ 113,7cc, thiết kế theo hướng đa dụng với bánh xe kích thước lớn và khoảng sáng gầm cao. Xe phù hợp với nhiều điều kiện đường sá khác nhau nhưng công suất không chênh lệch nhiều so với các dòng xe số phổ thông.

Trong khi nhiều mẫu xe Yamaha giảm giá, Yamaha Janus gần như giữ nguyên mặt bằng giá do nguồn cung không nhiều. Phiên bản đặc biệt hiện được bán ở mức khoảng 33 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ Blue Core 125cc, trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ gọn. Hệ thống trang bị của Janus ít hơn so với Grande.

"Sức mua xe máy trong cuối tháng 5 và đầu tháng 6 giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách đến xem xe vẫn có nhưng tỷ lệ chốt đơn thấp hơn. Nhiều người có tâm lý chờ thêm các chương trình khuyến mại hoặc giảm giá tiếp nên các đại lý phải điều chỉnh giá bán để kích cầu", nhân viên đại lý Yamaha ở khu vực Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.

Đầu tháng 6, giá bán thực tế của nhiều mẫu xe Honda được điều chỉnh giảm nhẹ khoảng 1 triệu đồng so với tháng trước.

Ở phía hãng Honda, giá bán thực tế của nhiều mẫu xe được điều chỉnh giảm nhẹ khoảng 1 triệu đồng so với tháng trước. Nhân viên kinh doanh tại một đại lý Honda ở khu vực Đông Anh (Hà Nội) cho biết thị trường đang bước vào giai đoạn thấp điểm hàng năm. "Sau đợt cao điểm trước và sau Tết, nhu cầu mua xe thường chững lại. Hiện khách hàng chủ yếu hỏi giá Vision, Lead và Air Blade, nhưng lượng giao dịch thực tế thấp hơn cùng kỳ năm ngoái", người này nói.

Honda Vision là mẫu xe tiếp tục ghi nhận mức giảm rõ hơn trong nhóm xe tay ga phổ thông. Bản tiêu chuẩn hiện có giá khoảng 32 triệu đồng, bản cao cấp 34 triệu đồng, bản đặc biệt 35 triệu đồng và bản thể thao khoảng 38 triệu đồng. Vision sử dụng động cơ eSP 110cc, kích thước nhỏ gọn và mức tiêu hao nhiên liệu thấp. Tuy nhiên dung tích cốp chứa đồ không lớn so với một số đối thủ cùng phân khúc.

Honda Lead hiện được bán với giá từ 41,5-46 triệu đồng tùy phiên bản. Xe sử dụng động cơ eSP+ 125cc và có dung tích cốp hơn 37 lít. Kích thước thân xe lớn hơn Vision, đổi lại trọng lượng xe cũng cao hơn.

Trong phân khúc xe tay ga thể thao, Honda Air Blade 125 hiện có giá từ 46-50 triệu đồng, còn Air Blade 160 dao động từ 58,5-61 triệu đồng. Mẫu xe sử dụng động cơ eSP+ và được trang bị hệ thống khóa thông minh trên nhiều phiên bản. Giá bán thực tế tại đại lý vẫn cao hơn đáng kể so với giá niêm yết của hãng.

Honda SH Mode hiện được bán với giá từ 60,5-67 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ eSP+ 125cc, bánh trước 16 inch và hệ thống khóa thông minh. Trong khi đó, Honda SH 125 có giá từ 83,5-92 triệu đồng, còn SH 160 dao động từ 99,5-111,5 triệu đồng, đều giảm nhẹ 1-1,5 triệu đồng so với thời điểm tháng 5. Các phiên bản SH được trang bị động cơ eSP+, hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên một số phiên bản và cổng sạc USB. Giá bán thực tế tiếp tục cao hơn giá đề xuất của nhà sản xuất.

Honda SH giảm gía nhẹ 1-1,5 triệu đồng so với tháng trước.

Đối với dòng xe số, Honda Wave Alpha hiện có giá từ 20,2-21,2 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với mức đề xuất 17,9 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ 110cc, hộp số 4 cấp và vẫn là một trong những mẫu xe duy trì mức chênh lệch đại lý cao nhất trong nhóm xe số phổ thông.

Ở nhóm xe tay ga mang thương hiệu Piaggio, dù không giảm giá trực tiếp nhưng việc áp dụng tặng 3 triệu đồng tiền đăng ký xe cũng phần nào giúp giá lăn bánh cuả các mẫu xe giảm đáng kể. Vespa Sprint hiện được các đại lý chào bán từ khoảng 77-104 triệu đồng tùy phiên bản, trong khi Vespa Primavera dao động từ 76-90 triệu đồng. Cả hai mẫu xe đều sử dụng động cơ i-Get 125cc hoặc 150cc, thiết kế thân thép liền khối và hệ thống phanh ABS trên bánh trước. So với các mẫu xe tay ga Nhật Bản cùng dung tích động cơ, chi phí sử dụng và bảo dưỡng của Vespa thường cao hơn, trong khi trọng lượng xe cũng lớn hơn.

Theo các đại lý, áp lực doanh số cùng nguồn cung dần ổn định khiến nhiều mẫu xe phổ thông tiếp tục được điều chỉnh giảm giá trong thời gian gần đây. Nếu sức mua chưa cải thiện trong những tuần tới, mặt bằng giá xe máy tại đại lý có thể tiếp tục giảm hoặc đi kèm thêm các chương trình hỗ trợ đăng ký, tặng phụ kiện để thu hút khách hàng.