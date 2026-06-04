Mitsubishi Xpander Cross cũ giá hời: Lựa chọn đáng tham khảo cho lái mới

Thay vì chi hơn 700 triệu đồng để sở hữu một chiếc xe mới lăn bánh, nhiều khách hàng đang chuyển hướng sang thị trường xe đã qua sử dụng nhằm tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày. Trong phân khúc MPV 7 chỗ phổ thông, Mitsubishi Xpander Cross cũ đang trở thành lựa chọn đáng tham khảo nhờ mức giá dễ tiếp cận, thiết kế thực dụng và khả năng vận hành phù hợp với người mới cầm lái.

Khảo sát thị trường xe cũ cho thấy giá Mitsubishi Xpander Cross đã giảm đáng kể sau vài năm sử dụng. Chẳng hạn, một chiếc Xpander Cross 1.5 AT sản xuất năm 2021, nhập khẩu Indonesia, đã đi hơn 35.000 km hiện được chào bán với giá khoảng 485 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, hộp số tự động, cấu hình 7 chỗ ngồi và được chủ cũ trang bị thêm camera 360 độ cùng một số phụ kiện hỗ trợ sử dụng hằng ngày.

Thông số một vài xe đang được rao bán.

Một ví dụ khác là chiếc Mitsubishi Xpander Cross 2024 đang được rao bán ở mức 575 triệu đồng. So với số tiền cần bỏ ra để sở hữu xe mới, mức giá hiện tại thấp hơn đáng kể. Xe thuộc đời mới, nhập khẩu nguyên chiếc, sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hộp số tự động, cấu hình 7 chỗ ngồi và được bổ sung camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp cùng nhiều trang bị tiện ích khác. Khoảng chênh lệch hơn 100 triệu đồng so với xe mới khiến không ít khách hàng quan tâm.

Đối với tài xế mới, việc lựa chọn xe cũ thường mang lại cảm giác thoải mái hơn về mặt tài chính. Giai đoạn đầu làm quen với ô tô luôn tiềm ẩn những tình huống như căn lề chưa chuẩn, lùi xe chưa quen hoặc va chạm nhẹ trong bãi đỗ và các tuyến đường đông đúc. Khi chiếc xe có giá chỉ từ khoảng 485 - 575 triệu đồng thay vì hơn 700 triệu đồng, áp lực tâm lý cũng giảm đi đáng kể. Những vết xước nhỏ hoặc va quẹt không mong muốn sẽ bớt khiến chủ xe phải cân nhắc quá nhiều về chi phí sửa chữa.

Ảnh thực tế một chiếc xe được rao bán.

Mitsubishi Xpander Cross còn sở hữu nhiều ưu điểm phù hợp với người mới lái. Khoảng sáng gầm cao giúp xe dễ dàng vượt qua các đoạn đường xấu hoặc leo lề trong một số tình huống cần thiết. Vị trí ngồi cao mang lại tầm quan sát rộng, hỗ trợ người lái đánh giá khoảng cách với các phương tiện xung quanh tốt hơn. Kích thước xe cũng không quá lớn so với nhiều mẫu SUV 7 chỗ, giúp việc xoay trở trong đô thị thuận tiện hơn.

Một trong những trang bị đáng giá nhất với tài xế mới là camera 360 độ. Trên các phiên bản Xpander Cross đời 2023 và 2024, công nghệ này được trang bị sẵn từ nhà sản xuất, hỗ trợ quan sát toàn cảnh quanh xe khi di chuyển trong không gian hẹp hoặc lùi đỗ. Hình ảnh hiển thị từ nhiều góc nhìn giúp hạn chế đáng kể các điểm mù, đồng thời hỗ trợ người lái tự tin hơn trong quá trình sử dụng xe hằng ngày. Ngay cả chiếc Xpander Cross 2021 ở trên cũng đã được nâng cấp camera 360, góp phần gia tăng giá trị sử dụng.

Không gian nội thất rộng rãi cũng là lợi thế giúp Xpander Cross duy trì sức hút trên thị trường xe cũ. Cấu hình 7 chỗ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng gia đình, từ việc đưa đón con đi học đến những chuyến du lịch ngắn ngày. Hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể linh hoạt gập mở để tăng không gian chứa đồ khi cần thiết.

Bên cạnh đó, động cơ xăng 1.5L nổi tiếng với khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Chi phí bảo dưỡng không quá cao, phụ tùng dễ tìm cùng mạng lưới dịch vụ rộng khắp giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng. Đây cũng là yếu tố quan trọng đối với nhóm khách hàng mua xe lần đầu, khi chi phí vận hành luôn được cân nhắc kỹ lưỡng.

Nhìn chung, Mitsubishi Xpander Cross cũ đang mang lại giá trị sử dụng hấp dẫn cho những người mới cầm lái. Mức giá thấp hơn xe mới hàng trăm triệu đồng, khả năng phục vụ gia đình tốt, chi phí vận hành hợp lý cùng sự hỗ trợ của camera 360 trên các đời xe mới khiến mẫu MPV này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc.