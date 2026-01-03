Nissan Serena bản nâng cấp ra mắt toàn cầu

Chỉ 4 năm sau khi thế hệ C28 ra mắt toàn cầu, Nissan vừa giới thiệu bản nâng cấp (facelift) cho mẫu MPV "quốc dân" Serena tại thị trường Nhật Bản. Với những tinh chỉnh về ngoại thất và sự xuất hiện của biến thể Multibox thực dụng, Serena 2026 hứa hẹn sẽ củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe gia đình.

Ở bản facelift này, Nissan Serena C28 tập trung thay đổi mạnh mẽ ở phần đầu xe. Ngôn ngữ thiết kế V-Motion đặc trưng nay được làm mới với các họa tiết hình chữ V xếp tầng, thay thế cho các thanh ngang ở phiên bản tiền nhiệm.

Cụm đèn LED định vị ban ngày cũng được tái thiết kế để hài hòa với mặt ca-lăng mới, tạo nên một diện mạo sắc sảo và bề thế hơn. Bên cạnh đó, bộ mâm hợp kim cũng sở hữu thiết kế mới giúp tăng thêm vẻ hiện đại cho thân xe.

Khách hàng tại Nhật Bản có thể lựa chọn các phiên bản từ tiêu chuẩn (X), Highway Star V cho đến cao cấp nhất là Luxion. Ngoài ra, gói phụ kiện Autech Line với các chi tiết chrome tối màu và gương chiếu hậu màu kim loại cũng là tùy chọn đáng giá cho những ai tìm kiếm sự khác biệt.

Một cải tiến đáng chú ý dựa trên phản hồi của khách hàng là tính năng ghi nhớ chế độ e-Pedal. Giờ đây, xe sẽ tự động lưu lại tùy chọn lái bằng một bàn đạp của người dùng cho những lần khởi động kế tiếp, thay vì phải thiết lập lại từ đầu.

Điểm đột phá nhất trong nội thất của xe là sự xuất hiện của biến thể Multibox (tùy chọn 4 hoặc 5 chỗ). Thay vì hàng ghế thứ ba thông thường, xe được trang bị một hộp chứa đồ dung tích lớn có thể tùy biến thành bàn ăn hoặc ghế băng dự phòng.

Khi gập hàng ghế thứ hai, không gian phía sau kết hợp cùng hộp lưu trữ này sẽ tạo thành một mặt phẳng hoàn hảo như một chiếc giường đôi. Với thảm lót bằng chất liệu Cordura chống thấm nước, đây là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình yêu thích dã ngoại hoặc xu hướng cắm trại bằng ô tô (car camping).

Hệ thống thông tin giải trí NissanConnect trên Serena mới giờ đây tích hợp sẵn hệ sinh thái của Google, bao gồm Google Maps, Google Assistant và Google Play. Người dùng cũng có thể quản lý xe từ xa qua điện thoại thông minh với các tính năng thông báo quên khóa cửa, quên đóng cửa sổ hoặc chưa tắt đèn khẩn cấp.

Nissan tiếp tục duy trì hai tùy chọn hệ truyền động cho Serena: đầu tiên là động cơ xăng truyền thống, dung tích 2.0L hút khí tự nhiên (MR20DD), cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Tiếp theo là hệ thống Hybrid e-Power sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.4L (HR14DDe) đóng vai trò máy phát điện cho mô-tơ điện có công suất 163 mã lực và mô-men xoắn 315 Nm. Đặc biệt, các phiên bản dẫn động 4 bánh (AWD) sẽ được trang bị thêm một mô-tơ điện ở cầu sau.

Về an toàn, xe được bổ sung hệ thống nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau (Rear Seat Occupant Reminder), giúp tài xế tránh việc bỏ quên hành khách hoặc hành lý trong cabin – một tính năng nhân văn và thiết thực cho dòng xe gia đình.

Nội thất thiết kế đơn giản và tinh tế.

Nissan Serena bản nâng cấp sẽ mở bán tại Nhật Bản vào tháng 2/2026 với mức giá khởi điểm từ 2.785.200 Yên tương đương khoảng 466 triệu đồng. Tại Việt Nam, phiên bản tiền nhiệm của C28 vừa được hé lộ vào đầu tháng này và dự kiến sẽ sớm ra mắt khách hàng trong quý I năm sau.