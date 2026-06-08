KTM vướng bê bối bán xe máy trái phép, xe đua “đội lốt” xe đường phố

KTM bị cáo buộc liên quan đến bê bối hợp pháp hóa xe đua chạy phố

Nhà sản xuất mô tô KTM đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện cáo buộc liên quan tới việc một số mẫu xe đua vốn không đủ tiêu chuẩn lưu thông công cộng được đăng ký như xe hợp pháp sử dụng trên đường phố.

Theo thông tin được đề cập, vụ việc liên quan đến dòng KTM RC 8C - mẫu mô tô hiệu suất cao được phát triển dành riêng cho đường đua. KTM 350 EXC-F là một trong những mẫu xe nằm ở trung tâm của vấn đề này. Ở cấu hình tiêu chuẩn, động cơ xi-lanh đơn 350cc sản sinh công suất 51 mã lực và chỉ dành cho đường đua và thi đấu, tuyệt đối không được sử dụng trên đường công cộng.

KTM được cho là đang giảm công suất của những chiếc xe này xuống còn 15 mã lực để chúng đủ điều kiện đăng ký lưu hành trên đường phố, sau đó lại gỡ bỏ giới hạn công suất trước khi giao xe cho người sở hữu. Một số chiếc RC 8C lại được phát hiện đã nhận biển số và giấy phép lưu thông, làm dấy lên nghi vấn về quy trình chứng nhận, đăng kiểm và tính hợp pháp của những phương tiện này.

Một phóng viên gần đây đã đóng vai người mua tại Triển lãm Ô tô Brussels, trò chuyện với KTM về các hoạt động của hãng. Nhân viên bán hàng dường như đã thừa nhận rằng những chiếc xe máy được giao trong tình trạng bị hạn chế để đáp ứng các quy định về đăng ký và khí thải. Một đại lý ở Áo nói với phóng viên của ORF rằng động cơ sẽ bị hư hỏng và gãy sau chỉ 20 km (12 dặm) ở trạng thái bị giảm công suất, lưu ý rằng chúng không được thiết kế để bị hạn chế nhiều như vậy.

Diễn biến vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mô tô bởi nó không chỉ liên quan tới KTM mà còn đặt câu hỏi về lỗ hổng trong hệ thống phê duyệt phương tiện tại một số khu vực.

Vì sao KTM RC 8C không được phép chạy ngoài đường phố?

KTM RC 8C vốn được phát triển như một mẫu xe track-only, tức chỉ phục vụ mục đích đua xe hoặc chạy trong trường đua khép kín. Mẫu xe này sở hữu cấu hình thiên về hiệu năng tối đa với nhiều trang bị chuyên dụng cho môi trường đua, thay vì đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải, tiếng ồn, hệ thống chiếu sáng, thiết bị an toàn và yêu cầu pháp lý dành cho xe lưu thông công cộng.

Trong điều kiện thông thường, các dòng xe dạng này sẽ không đủ điều kiện đăng ký biển số dân sự. Chính vì vậy, việc nhiều chiếc RC 8C xuất hiện hợp pháp trên đường phố đã khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về nguồn gốc giấy tờ cũng như quy trình chứng nhận kỹ thuật mà các phương tiện này trải qua.

Chủ xe KTM có thể đối mặt nguy cơ thu hồi đăng ký

Nếu cơ quan chức năng xác định quá trình hợp thức hóa các mẫu xe này tồn tại sai phạm, hậu quả có thể không dừng ở phía nhà sản xuất hoặc đơn vị đăng ký. Các chủ sở hữu xe cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng, bao gồm khả năng bị thu hồi giấy đăng ký, biển số hoặc hạn chế quyền sử dụng xe trên đường công cộng.

Vụ việc đồng thời phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với ngành công nghiệp mô tô hiệu suất cao, nơi ranh giới giữa xe thương mại và xe đua chuyên dụng đang trở nên phức tạp hơn.

Trong thời gian tới, giới quan sát cho rằng các quy định liên quan đến chứng nhận xe mô tô hiệu năng cao có thể được siết chặt hơn nhằm tránh tái diễn những trường hợp tương tự.