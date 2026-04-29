Nissan hồi sinh huyền thoại Terrano dưới dạng SUV khung gầm rời

Sự xuất hiện của mẫu concept mới tại triển lãm Auto China 2026 cho thấy Nissan đang tận dụng làn sóng hồi sinh mạnh mẽ của dòng SUV body-on-frame, nơi những cái tên như Ford Bronco hay Toyota Land Cruiser đã tạo được sức hút lớn toàn cầu.

Terrano vốn là tên gọi gắn liền với thế hệ Nissan Pathfinder đời đầu trong thập niên 80–90, khi dòng xe này vẫn mang đậm chất off-road thuần túy, trước khi chuyển sang cấu trúc unibody thiên về đô thị.

Phiên bản Nissan Terrano PHEV Concept được định hình rõ ràng như một chiếc SUV địa hình thực thụ, với thiết kế vuông vức, cơ bắp và nhiều chi tiết đặc trưng. Xe sử dụng bộ lốp địa hình Mickey Thompson Baja Legend MTZ, vòm bánh mở rộng, bánh dự phòng treo phía sau, cùng loạt trang bị hỗ trợ off-road như thang leo, giá nóc tích hợp đèn LED và đèn phụ trên cột A. Phần đầu xe gây chú ý với logo chữ phát sáng thay cho lưới tản nhiệt truyền thống, xu hướng thiết kế đang dần phổ biến trên các mẫu xe điện hóa.

Dù chưa công bố đầy đủ thông số, Terrano được cho là chia sẻ nền tảng với mẫu bán tải Frontier Pro PHEV phát triển cùng liên doanh Dongfeng tại Trung Quốc. Hệ truyền động kết hợp động cơ tăng áp 1.5L và mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 400–430 mã lực và mô-men xoắn lên tới 800 Nm. Đi kèm là bộ pin 33 kWh, cho phép xe chạy thuần điện khoảng 135 km theo chuẩn CLTC, cùng hệ dẫn động bốn bánh và khóa vi sai điện tử phía sau.

Một điểm đáng chú ý là Terrano không chỉ dừng ở concept. Ông Ivan Espinosa, lãnh đạo cấp cao của Nissan, đã xác nhận phiên bản thương mại sẽ ra mắt trong vòng 12 tháng tới. Xe dự kiến được phân phối tại Trung Quốc, Mỹ Latin, Trung Đông và khu vực ASEAN – mở ra khả năng xuất hiện tại Việt Nam, nơi phân khúc SUV địa hình đang ngày càng sôi động với các đối thủ như Toyota Land Cruiser Prado.

Ngoài ra, thiết kế và nền tảng của Terrano cũng làm dấy lên khả năng chia sẻ công nghệ với Mitsubishi, đặc biệt khi nhiều chi tiết trùng khớp với các mẫu SUV mà hãng này đang hé lộ cho thế hệ Pajero hoặc Pajero Sport mới. Điều này không xa lạ, bởi hai hãng vốn đã hợp tác chặt chẽ trong nhiều dòng xe như X-Trail và Outlander.

Với Terrano, Nissan đang thể hiện tham vọng rõ ràng: không chỉ hồi sinh một cái tên huyền thoại, mà còn tái định nghĩa SUV địa hình trong kỷ nguyên điện hóa.