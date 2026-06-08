Honda ra mắt xe ga mới với radar điểm mù, trang bị đáng gờm hơn SH

Khác với xu hướng thiết kế retro thiên về thể thao đang phổ biến trên thị trường, Honda NWF150 lựa chọn hướng đi sang trọng và thanh lịch hơn. Tổng thể thân xe được tạo hình bằng những đường cong mềm mại, liền mạch, mang đến cảm giác cổ điển nhưng không kém phần hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED hình tròn kết hợp các chi tiết mạ crôm, trong khi một số khu vực trên thân xe được hoàn thiện bằng vật liệu giả da nhằm gia tăng cảm giác cao cấp cho sản phẩm.

Cung cấp sức mạnh cho Honda NWF150 2026 là động cơ xi-lanh đơn dung tích 149,7cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 11,2 kW, tương đương khoảng 15,2 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm. Xe được trang bị bình xăng dung tích 8,3 lít với quãng đường di chuyển được công bố là 350 km cho mỗi lần đổ đầy bình, mang tới nhiều thuận tiện cho người sử dụng.

Ở khía cạnh an toàn, Honda trang bị cho NWF150 hệ thống phanh đĩa trên cả hai bánh kết hợp ABS hai kênh nhằm hạn chế hiện tượng bó cứng bánh khi phanh gấp. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ kiểm soát độ bám đường của bánh sau khi tăng tốc trên mặt đường trơn trượt hoặc trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Điểm tạo nên sự khác biệt lớn nhất của Honda NWF150 2026 nằm ở hệ thống radar sóng milimet được bố trí phía sau xe. Công nghệ này cho phép xe phát hiện phương tiện đang di chuyển trong vùng điểm mù của người lái. Đây là trang bị an toàn cao cấp, vốn thường chỉ xuất hiện trên các mẫu mô tô phân khối lớn hoặc xe tay ga cao cấp, rất hiếm thấy trong phân khúc scooter 150cc.

Phiên bản Pro của NWF150 tiếp tục gây ấn tượng khi được tích hợp sẵn camera hành trình độ phân giải Full HD 1080P. Camera được đặt ở phía trước xe và có khả năng ghi hình liên tục trong quá trình vận hành. Tính năng này không chỉ giúp lưu lại hành trình mà còn có thể trở thành nguồn dữ liệu quan trọng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc tranh chấp giao thông.

Xe cũng được trang bị cụm đồng hồ kích thước 7 inch đặt theo phương dọc. Thiết kế này tạo cảm giác tương tự một chiếc máy tính bảng mini được tích hợp ngay trên xe. Ngoài việc hiển thị các thông số vận hành cơ bản, màn hình còn hỗ trợ dẫn đường thông qua chức năng trình chiếu, hiển thị thông tin thời tiết và theo dõi áp suất lốp thông qua hệ thống TPMS. Nhờ đó, trải nghiệm sử dụng trở nên hiện đại hơn đáng kể so với những mẫu xe ga phong cách retro truyền thống.

Khả năng kết nối cũng là một trong những điểm nhấn của Honda NWF150 2026. Xe được trang bị nền tảng Wi-LINK cho phép liên kết với điện thoại thông minh, đồng thời hỗ trợ chia sẻ chìa khóa điện tử thông qua Bluetooth và NFC. Đây là những tiện ích ngày càng được người dùng trẻ tuổi ưa chuộng trong bối cảnh các phương tiện cá nhân đang dần được số hóa.

Tại thị trường Trung Quốc, Honda NWF150 được bán với mức giá từ 14.980 nhân dân tệ - khoảng 58,3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.