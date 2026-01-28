Nissan Almera 2026 trình làng, sedan hạng B giá từ 482 triệu đồng

Ở lần làm mới này, Nissan Almera không thay đổi kiểu dáng tổng thể nhưng được tinh chỉnh nhẹ ở ngoại hình, điều chỉnh trang bị trên từng phiên bản và cập nhật giá bán nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Điểm dễ nhận thấy nhất trên Nissan Almera 2026 nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt sơn đen bóng thay cho chi tiết mạ crôm trước đây, kết hợp cùng cản trước ốp đen tạo cảm giác cứng cáp và thể thao hơn. Riêng phiên bản cao cấp VL còn được bổ sung tùy chọn sơn hai tông màu với mui xe đen tương phản.

Bản tiêu chuẩn E lần đầu tiên được bổ sung các công nghệ an toàn chủ động quan trọng như: cảnh báo va chạm phía trước và phanh khẩn cấp tự động, đổi lại hệ thống âm thanh bị cắt giảm số lượng loa và giá bán tăng khoảng 20 triệu đồng so với trước.

Bản EL giữ nguyên giá nhưng điều hòa chuyển từ tự động sang chỉnh tay. Trong khi đó, hai bản V và VL được làm mới không gian nội thất với ghế da tổng hợp màu đen, chỉ khâu cam nổi bật, thay thế cho tông xanh nhạt ở thế hệ cũ, mang lại cảm giác hiện đại và thể thao hơn.

Nissan Almera 2026 tiếp tục phát huy lợi thế về không gian khi sở hữu trục cơ sở 2.620 mm. Khoang lái được trang bị vô lăng D-Cut thể thao chỉnh 4 hướng, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, cùng hệ thống điều hòa tự động từ phiên bản V trở lên. Tùy cấu hình, xe có hệ thống âm thanh từ 4 đến 6 loa, ghế nỉ hoặc da tổng hợp.

Động cơ trên Nissan Almera 2026 vẫn là máy xăng tăng áp 1.0L, 3 xi-lanh, cho công suất 100 mã lực và mô-men xoắn 152 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số vô cấp XTronic CVT và hệ dẫn động cầu trước, hướng đến khả năng di chuyển linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu trong đô thị.

Phiên bản VL cao cấp nhất được trang bị thêm camera toàn cảnh, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, bên cạnh các tính năng an toàn quen thuộc như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và phanh khẩn cấp.

Tại Thái Lan, Nissan Almera 2026 có giá bán từ 573.000 đến 699.000 baht (tương đương khoảng 482–590 triệu đồng). Với những điều chỉnh về trang bị an toàn và diện mạo, mẫu sedan hạng B này tiếp tục được kỳ vọng sẽ gia tăng sức ép cạnh tranh lên các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Vios hay Honda City trong khu vực Đông Nam Á.