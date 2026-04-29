Nissan khai tử hơn 11 dòng xe để làm mới đội hình

Trong nỗ lực tinh gọn danh mục sản phẩm và tập trung vào các phân khúc tăng trưởng, Nissan vừa công bố kế hoạch loại bỏ 11 mẫu xe đạt doanh số thấp, đồng thời chuyển hướng mạnh mẽ sang công nghệ AI và Hybrid e-Power.

Tại sự kiện công bố tầm nhìn dài hạn mới mang tên “Mobility Intelligence for Everyday Life” vào giữa tháng 4/2026, Nissan đã hé lộ một chiến lược đầy tham vọng nhưng cũng không kém phần quyết liệt. Hãng xe Nhật Bản sẽ cắt giảm số lượng dòng xe toàn cầu từ 56 xuống còn 45 mẫu để tối ưu hóa nguồn lực đầu tư.

Dù Nissan chưa công bố danh sách chính thức 11 mẫu xe bị khai tử, các chuyên gia ngành xe đã bắt đầu khoanh vùng những "ứng viên" tiềm năng dựa trên hiệu suất kinh doanh:

Nissan Altima: Từng là trụ cột doanh số, nhưng Altima đang đứng trước tương lai bất định khi phân khúc sedan hạng D suy yếu. Việc Chevrolet Malibu bị khai tử vào năm ngoái dù có doanh số tốt hơn là một tín hiệu báo động cho Altima.

Nissan Versa & Sentra: Dù Sentra vẫn giữ được vị thế nhờ giá bán hợp lý, nhưng sự chồng chéo giữa các dòng sedan cỡ nhỏ và sự lên ngôi của Crossover có thể khiến Nissan phải cân nhắc hợp nhất.

Nissan Murano: Mẫu Crossover này có doanh số tăng trưởng nhờ thiết kế mới nhưng vẫn bị coi là sản phẩm ngách với biên lợi nhuận không quá cao.

Phân khúc xe Kei-car và xe van tại hải ngoại: Đây được cho là khu vực sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ chiến lược cắt giảm để tập trung cho các dòng xe điện và Hybrid toàn cầu. Để thay thế cho những dòng xe bị loại bỏ, Nissan phân chia danh mục còn lại thành 4 nhóm chiến lược:

Heartbeat (Cảm xúc): Bao gồm các dòng xe mang tính biểu tượng như Z, GT-R (thế hệ mới hybrid), Patrol, mẫu sedan Skyline mới và đặc biệt là sự trở lại của huyền thoại off-road Xterra. Core (Cốt lõi): Tập trung vào các dòng xe "nuôi sống" hãng như X-Trail/Rogue trang bị công nghệ Hybrid e-Power và Juke EV.

Growth (Tăng trưởng): Các mẫu xe tiềm năng tại các thị trường mới nổi như MPV Elgrand thế hệ mới. Partner (Hợp tác): Các dòng xe phát triển chung với đối tác (như liên minh Renault-Mitsubishi), tiêu biểu là mẫu Micra điện dựa trên nền tảng Renault 5.

Song song với việc cắt giảm, Nissan đang dồn lực cho công nghệ AIDV (AI-Defined Vehicles). Hãng đặt mục tiêu trang bị công nghệ lái tự động hỗ trợ bởi AI cho 90% dòng sản phẩm vào năm 2027. Tại Bắc Mỹ, Nissan kỳ vọng công nghệ e-Power trên mẫu Rogue 2027 sẽ là "vũ khí" chủ lực để đạt mục tiêu doanh số 1 triệu xe mỗi năm vào năm 2030.

Việc "khai tử" 11 dòng xe không chỉ là một cuộc rút lui, mà là bước lùi cần thiết để Nissan lấy đà cho kỷ nguyên xe thông minh và điện hóa, nơi hiệu quả kinh doanh và trải nghiệm công nghệ mới là ưu tiên hàng đầu.