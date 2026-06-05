Mitsubishi Destinator giảm giá tới 60 triệu đồng, tăng sức ép lên Mazda CX-5

Theo thông báo từ hãng, khách hàng mua Destinator trong tháng 6 sẽ nhận gói ưu đãi có tổng giá trị lên tới 60 triệu đồng tùy phiên bản. Chương trình gồm hỗ trợ tài chính 35 triệu đồng, tặng phim cách nhiệt Wincos và một năm bảo hiểm vật chất. Riêng phiên bản Premium được áp dụng đầy đủ các hạng mục ưu đãi trên.

Ngoài chương trình từ hãng, một số đại lý Mitsubishi cũng triển khai các hoạt động lái thử nhận quà và chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng mua xe trong tháng này. Tổng giá trị giải thưởng được công bố là 70 triệu đồng.

Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 12/2025, Destinator nhanh chóng tạo được sức hút nhờ cấu hình SUV 7 chỗ hướng đến nhóm khách hàng gia đình. Mẫu xe ghi nhận hơn 2.000 đơn đặt hàng chỉ sau một tuần mở bán và duy trì doanh số trung bình trên 1.000 xe mỗi tháng kể từ đầu năm 2026.

Sau 6 tháng, doanh số cộng dồn của Destinator đã vượt mốc 7.000 xe, trở thành một trong những mẫu Mitsubishi có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam trong những năm gần đây. Đáng chú ý, trong tháng 3/2026, mẫu xe này từng vượt Mazda CX-5 để dẫn đầu phân khúc SUV/crossover cỡ C sử dụng động cơ đốt trong với 1.663 xe bán ra.

Destinator hiện có giá niêm yết từ 780 triệu đồng. Sau khi áp dụng ưu đãi tài chính từ hãng, giá thực tế của phiên bản tiêu chuẩn còn khoảng 745 triệu đồng, tạo lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ như Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson hay Kia Sportage.

Mẫu SUV của Mitsubishi được phát triển theo hướng kết hợp giữa sự thực dụng của MPV và phong cách SUV truyền thống. Xe sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi, khoảng sáng gầm cao cùng nhiều trang bị hiện đại như hệ thống đèn LED, màn hình kỹ thuật số, âm thanh Yamaha, phanh đỗ điện tử, camera 360 độ và gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS. Sức mạnh của xe đến từ động cơ tăng áp 1.5L kết hợp hộp số vô cấp CVT và 5 chế độ lái.