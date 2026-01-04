Đây là mẫu xe bán tải Nissan Navara hoàn toàn mới

Chiếc bán tải cỡ trung Nissan Navara 2026 thế hệ mới có mối liên hệ mật thiết với Mitsubishi Triton nhưng Nissan đã có những tinh chỉnh và cải tiến riêng. Cụ thể, Nissan đã giới thiệu Navara mới có nguồn gốc từ Mitsubishi Triton thế hệ mới nhất. Việc các mẫu xe bán tải trong phân khúc chia sẻ nền tảng không phải là chuyện hiếm.

Đơn cử như Ford Ranger và Volkswagen Amarok thực chất "cùng một giuộc", trong khi Mazda BT-50 gắn liền với Isuzu D-Max. Bản thân thế hệ Navara trước đây cũng chia sẻ khung gầm với Renault Alaskan và mẫu xe bán tải yểu mệnh Mercedes X-Class. Tại Trung Quốc, chiếc Dongfeng Rich 6 về cơ bản cũng là chiếc Navara "trá hình". Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu thời gian phát triển và áp lực tài chính.

Tuy nhiên, Nissan không chỉ thay logo, thế hệ thứ 4 của Navara đã trải qua quá trình thử nghiệm tại Úc nhằm tinh chỉnh hệ thống treo để đảm bảo xe có thể xử lý đa dạng điều kiện từ lái xe trong đô thị, off-road cho đến kéo rơ-moóc và vận hành xe khi chở đầy tải.

Nissan đã nỗ lực mang lại cho Navara diện mạo riêng biệt, thậm chí có thể nói là trông đẹp hơn cả Triton. Hầu hết phần thân vỏ có vẻ được giữ nguyên, nhưng những thay đổi ở phần đầu xe thực sự khiến chiếc bán tải trông hầm hố hơn.

Điển hình là họa tiết ba khe gió đã gợi nhớ đến Navara D21 huyền thoại, trong khi cụm đèn hình chữ "C" ở cả trước và sau tạo sự khác biệt khỏi người "anh em" Nhật Bản - Triton. Nissan Navara phiên bản PRO-4X mang phong cách mạnh mẽ và cứng cáp hơn, trong khi các phiên bản thấp hơn sẽ lược bỏ một số chi tiết hướng đến khả năng off-road.

Ngoài ra, Nissan giới thiệu phiên bản concept Warrior (Chiến binh) đang được Premcar phát triển dựa trên bản PRO-4X nhưng đi kèm hệ thống treo được nâng cao và bộ mâm 17 inch tùy chỉnh cùng lốp 32 inch. Xe còn tạo điểm nhấn với ốp chắn bùn vạm vỡ hơn, tấm bảo vệ gầm xe và đèn lái trợ sáng.

Navara phiên bản cao cấp nhất đi kèm với thanh kéo 3.500 kg và chiều rộng cơ sở lớn hơn. Các chi tiết hoàn thiện có điểm nhấn màu đỏ dung nham (lava red) và huy hiệu Warrior nổi bật cả trong lẫn ngoài.

Tại Úc, tất cả các phiên bản Navara mới đều trang bị động cơ diesel, dung tích 2.4L, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm. Sức mạnh được truyền xuống mặt đường thông qua hộp số tự động 6 cấp. Các phiên bản thấp hơn đi kèm khóa vi sai cầu sau điện tử và sử dụng hệ thống Easy 4WD (chỉ gài cầu khi cần thêm lực kéo).

Nâng cấp lên các bản ST-X và PRO-4X có thêm hệ thống Super 4WD tinh vi hơn với bộ vi sai hạn chế trượt Torsen. Có 7 chế độ lái để lựa chọn: Normal (Bình thường), Eco (Tiết kiệm), Gravel (Sỏi), Snow (Tuyết), Mud (Bùn), Sand (Cát) và Rock (Đá). Tất cả các phiên bản đều được trang bị trợ lực lái điện.

Về khả năng chở hàng, Navara mới dao động từ 950 đến 1.047 kg tùy phiên bản. Bước vào bên trong, dễ dàng nhận ra ngay đây là chiếc Triton, ngoại trừ logo Nissan trên vô lăng.

Tất cả các phiên bản đều có màn hình cảm ứng 9 inch, sau vô lăng là màn hình kỹ thuật số 7 inch nằm giữa các đồng hồ analog. Mặc dù hiện đại hóa thường đồng nghĩa với việc ít nút bấm vật lý hơn, Navara vẫn giữ lại các phím cứng để truy cập nhanh mà không cần rời mắt khỏi mặt đường.

Navara mới cung cấp mọi thứ từ kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control), đèn pha tự động đến nhận diện biển báo giao thông và giám sát điểm mù với hỗ trợ chuyển làn. Gói hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) bao gồm hỗ trợ làn đường khẩn cấp và chức năng ngăn chặn tăng tốc ngoài ý khi vô tình đạp nhầm chân ga. Nissan sẽ mở bán Navara mới tại Úc và New Zealand từ quý đầu tiên của năm sau.