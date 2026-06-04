Mazda CX-5 giảm giá sâu để thu hút khách hàng mới

Theo nhân viên bán hàng tại các đại lý Mazda cho biết, phiên bản tiêu chuẩn của CX-5 là 2.0 Deluxe E có giá chưa tới 700 triệu đồng, cụ thể là từ 689 triệu đồng. Mazda CX-5 được biết đến là mẫu CUV 5 chỗ quốc dân với doanh số bán chạy thường xuyên nằm trong Top 10 nhờ giá bán dễ tiếp cận từ khoảng 750 triệu đồng cùng thiết kế hợp số đông và trang bị hợp lý.

Nay mẫu xe này tiếp tục đẩy giá sàn xuống dưới mức 700 triệu đồng nhờ phiên bản tiêu chuẩn mới là CX-5 là 2.0 Deluxe E có giá niêm yết là 699 triệu đồng. Nếp áp thêm khuyến mại giảm giá của Thaco theo từng tháng là khoảng 10 triệu đồng, giá xe còn 689 triệu đồng.

Phiên bản tiêu chuẩn của CX-5 là 2.0 Deluxe E có giá chưa tới 700 triệu đồng.

Điều đáng nói, giá xe CX-5 hấp dẫn này áp dụng cho VIN mới 2026. Đây không phải lần đầu mẫu CX-5 có giá giảm về dưới 700 triệu đồng. Cuối năm 2025, đầu năm 2026, mẫu xe này cũng có đợt khuyến mãi giảm giá 50 triệu đồng, kéo giá xe bản tiêu chuẩn từ 749 xuống 699 triệu đồng.

Việc liên tục khuyến mãi và đưa giá bán hấp dẫn về dưới mốc 700 triệu đồng là yếu tố then chốt giúp doanh số của CX-5 luôn ở mức cao và ít nhiều làm khó loạt xe khác trong phân khúc CUV C lẫn một số mẫu xe CUV cỡ B bởi dải giá của CX-5 hiện tại trải dài từ 699-979 triệu đồng.

Giá giảm cho dòng xe CX-5 còn áp dụng cho VIN mới 2026.

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 có tới 8 phiên bản và 2 tùy chọn động cơ, hộp số 6 cấp. Đầu tiên là khối động cơ xăng, dung tích 2.0L, cho công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 200Nm, đi kèm dẫn động cầu trước và tiếp theo là khối động cơ xăng, dung tích 2.5L, cho công suất 188 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 252 Nm, kết hợp dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

Thaco Mazda cũng đã đưa về mẫu xe CX-5 hoàn toàn mới tại Việt Nam, tuy nhiên đến cuối năm 2026 mới bán ra. Động thái giảm giá mạnh cho CX-5 bản cũ được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới bởi đây là giai đoạn "giảm giá, xả hàng" thường thấy khi chuyển giao phiên bản cũ và mới.