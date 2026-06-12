Đây là 5 mẫu xe gầm thấp bán chạy nhất tháng 5/2026

Tháng 5/2026, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục ghi nhận xu hướng đi xuống ở hầu hết các nhóm sản phẩm. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số của các đơn vị thành viên đạt 29.935 xe, giảm 6,2% so với tháng trước.

Ở nhóm doanh nghiệp ngoài VAMA, VinFast tiếp tục là điểm sáng về quy mô nhưng lại suy giảm so với tháng trước khi bàn giao 19.503 xe, giảm 21,2%. Ngược lại, Hyundai Thành Công ghi nhận mức tăng nhẹ 0,4% lên 3.921 xe, cho thấy sức mua vẫn phân hóa giữa các thương hiệu.

Dù thị hiếu người dùng tại Việt Nam đang dịch chuyển rõ rệt sang các dòng SUV và xe đa dụng, nhóm sedan gầm thấp vẫn giữ được một “chỗ đứng” nhất định, đặc biệt ở phân khúc phổ thông.

Toyota Vios tiếp tục là cái tên dẫn đầu với 626 xe bán ra trong tháng, qua đó nâng lũy kế lên 4.113 xe sau 5 tháng đầu năm. Theo sát phía sau là Honda City với 445 xe, đạt tổng cộng 2.610 xe tính từ đầu năm đến nay, duy trì thế bám đuổi quen thuộc trong nhóm cạnh tranh trực tiếp.

Mazda2 bất ngờ đứng thứ ba với doanh số 434 xe trong tháng 5/2026, không quá chênh lệch so với Honda City. Kế đến là Hyundai Accent với 251 xe bán ra, nâng luỹ kế từ đầu năm đến nay đạt 1.885 xe. Mazda3 khép lại danh sách top 5 với 233 xe đến tay khách hàng, cho thấy nhóm sedan giá rẻ vẫn đang gặp nhiều áp lực trong việc duy trì sức cạnh tranh trên thị trường.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe gầm cao bán chạy tại Việt Nam tháng 5/2026: