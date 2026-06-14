Collezione 100 ra mắt 10 mẫu mô tô Ducati phiên bản giới hạn tôn vinh 100 năm

Ducati Collezione 100: Hành trình một thế kỷ được tái hiện trên 10 mẫu xe đặc biệt

Tại trường đua Mugello, nơi ghi dấu nhiều chiến thắng huy hoàng của Ducati trong làng đua xe thế giới, hãng xe Ý đã trình làng bộ sưu tập Collezione 100 nhằm đánh dấu cột mốc tròn 100 năm kể từ khi thương hiệu được thành lập vào năm 1926. Bộ sưu tập bao gồm 10 mẫu mô tô hiện đại, mỗi mẫu mang một bộ tem thiết kế riêng lấy cảm hứng từ những chiếc Ducati huyền thoại đã góp phần làm nên tên tuổi của hãng trong suốt một thế kỷ phát triển.

Điểm đặc biệt của Collezione 100 nằm ở số lượng sản xuất cực kỳ giới hạn. Mỗi mẫu xe chỉ được chế tạo 100 chiếc và đều được đánh số thứ tự riêng. Như vậy, tổng cộng chỉ có 1.000 chiếc thuộc bộ sưu tập này được xuất xưởng trên toàn cầu, biến chúng thành những món đồ sưu tầm giá trị đối với người yêu xe Ducati.

Danh sách 10 mẫu xe trong bộ sưu tập bao gồm Panigale V4 S 100, Panigale V2 S 100, Streetfighter V4 S 100, Monster 100, Diavel V4 RS 100, XDiavel V4 100, Multistrada V4 RS 100, Hypermotard V2 SP 100, DesertX 100 và Scrambler 100. Mỗi mẫu đại diện cho một chương khác nhau trong lịch sử phát triển của Ducati.

Dành cho giới sưu tầm, bộ sưu tập Collezione 100 được giới thiệu đến người mua tại đường đua Mugello ở Ý, nơi cũng diễn ra lễ ra mắt bộ sưu tập phiên bản giới hạn gồm mũ bảo hiểm và áo khoác, cùng với các tác phẩm nghệ thuật của Nespoli. Lễ ra mắt công chúng của bộ sưu tập Collezione 100 sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 7 trong khuôn khổ Tuần lễ Ducati Thế giới 2026. Sau đó, bộ sưu tập sẽ được trưng bày tại Anh trong khuôn khổ Lễ hội Tốc độ Goodwood, tiếp theo là được trưng bày tại nhiều bảo tàng khác nhau ở Bologna, Ý.

Lấy cảm hứng từ những biểu tượng huyền thoại của Ducati

Ducati đã lựa chọn những mẫu xe và màu sơn mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử để tái hiện trên các dòng mô tô hiện đại. Bộ sưu tập Collezione 100 bắt đầu với chiếc Panigale V4S 100, lấy cảm hứng từ chiếc Ducati 750 Imola Desmo năm 1972 do Paul Smart và Bruno Spaggiari điều khiển, thành công trong các cuộc đua của họ đã dẫn đến việc chế tạo chiếc 750 Imola Desmo vào năm 1973.

Phiên bản đặc biệt Panigale V4S được sơn màu bạc "lấp lánh", một sự liên tưởng đến thẩm mỹ khoa học viễn tưởng phổ biến trong những năm 1970, và được Ducati sử dụng cho các mẫu xe xi-lanh đơn 250 và 350 Desmo, và sau đó là 500 GP và rồi đến 750 Imola Desmo. Trong khi đó, Panigale V2 S 100 với màu đỏ gợi nhớ tới mẫu 750 Super Sport Desmo nổi tiếng của thập niên 1970.

Streetfighter V4 S 100 lấy cảm hứng từ 900 Sport Desmo Darmah năm 1979 với tông màu đen - vàng đặc trưng với hình đầu hổ được khắc trên đuôi xe, và điều này cũng được thể hiện trên mũ bảo hiểm và áo khoác Collezione 100 cùng màu. Monster 100 kế thừa phong cách thiết kế của Ducati Monster S4Rs Tricolore năm 2008, được trang bị ly hợp khô, yên xe bọc Alcantara với logo Ducati 100 thêu, bọc yên đơn, kính chắn gió và tấm ốp giả sợi carbon.

Tiếp theo là chiếc Ducati XDiavel V4 100, lấy cảm hứng từ một chiếc Ducati 750 Super Sport đặc biệt vào giữa những năm 1970 tại Mỹ, dựa trên chiếc xe đua từng giành chiến thắng tại Daytona có tên gọi “California Hot Rod” do Cook Neilson điều khiển. XDiavel V4 100 được trang bị yên xe bọc da với logo “Ducati 100”, ly hợp khô và phần giữa của tay lái được gia công từ khối đặc với tên và số seri được gắn trên một tấm kim loại có đinh tán.

Mẫu xe anh em của XDiavel V4 100, chiếc Diavel V4 RS 100, lấy cảm hứng từ chiếc Ducati 900 Replica năm 1979, có lẽ là chiếc mô tô mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử của Ducati.

Các mẫu khác như DesertX 100, Multistrada V4 RS 100, Scrambler 100 hay Hypermotard V2 SP 100 cũng được thiết kế dựa trên những chiếc xe mang tính biểu tượng đã góp phần định hình bản sắc Ducati trong nhiều giai đoạn khác nhau.

Ngoài bộ tem đặc biệt, mỗi chiếc xe còn được trang bị hàng loạt chi tiết độc quyền như yên bọc Alcantara hoặc da cao cấp thêu logo Ducati, cùm phanh màu Centenary Bronze, bảng số thứ tự riêng cùng nhiều chi tiết hoàn thiện đặc biệt nhằm tăng giá trị sưu tầm.

Trang bị độc quyền dành cho giới sưu tầm

Không chỉ dừng lại ở những nâng cấp về ngoại hình, Ducati còn chuẩn bị hàng loạt phụ kiện đi kèm dành riêng cho chủ sở hữu Collezione 100. Mỗi chiếc xe sẽ được bàn giao cùng giấy chứng nhận chính hãng, bạt phủ xe chuyên dụng, chân chống sau và các tác phẩm nghệ thuật được thực hiện bởi nghệ sĩ nổi tiếng Ugo Nespolo. Một số mẫu thuộc dòng V4 còn được đóng gói trong thùng vận chuyển thiết kế riêng dành cho phiên bản kỷ niệm 100 năm.

Bên cạnh đó, Ducati cũng phát triển bộ sưu tập trang phục và mũ bảo hiểm đồng bộ với từng mẫu xe, giúp chủ nhân có thể sở hữu trọn vẹn trải nghiệm mang đậm dấu ấn của thương hiệu Borgo Panigale.

Với số lượng sản xuất cực kỳ hạn chế cùng giá trị lịch sử đặc biệt, Ducati Collezione 100 được đánh giá là một trong những bộ sưu tập mô tô đáng chú ý nhất năm 2026, đồng thời là lời tri ân dành cho một thế kỷ đổi mới, đam mê và thành công của thương hiệu xe máy Ý nổi tiếng trên toàn thế giới.